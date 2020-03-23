مؤسسة "ايتوزا" تنظم عملية نقل لفائدة مستخدمي الصحة وشبه الطبي لولاية الجزائر

الجزائر - تنظم المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (ايتوزا) عملية نقل لفائدة مستخدمي الصحة وشبه الطبي لولاية الجزائر , وذلك في اطار الاجراءات المستعجلة الرامية إلى تنظيم عملية نقل مستخدمي الصحة خلال هذه المرحلة بهدف التصدي لوباء كورونا, حسب ما جاء مساء يوم الأحد في بيان للمؤسسة.

وأوضح البيان ان مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر تعلم كافة مستخدمي الهياكل الطبية عن تنظيم عملية نقل بداية من يوم الاثنين 23 مارس 2020 على الساعة السادسة صباحا.

وستتم عملية نقل مستخدمي الصحة وفق المخطط التالي:

1- من ساحة أول ماي إلى غاية كل من زرالدة, ودويرة, وبئر توتة, وبراقي, والكاليتوس, والرغاية.

2- من ساحة الشهداء إلى زرالدة مرورا بشوفالي, وزرالدة مرورا بسطاوالي, ودويرة, وبئر التوتة, وبراقي, والحراش مرورا بزميرلي, والحراش مرورا ببارني.

3- من بن عكنون إلى ساحة أول ماي, وزرالدة, والدويرة مرورا ببابا حسان, وبراقي, وباش جراح, وبئر التوتة.

4- من الحراش إلى ساحة أول ماي, والكاليتوس, وبراقي.

5- من عين طاية باتجاه الرويبة-حسين داي-أول ماي, والحراش, والرويبة مرورا بالطريق الوطني رقم 5, وأول ماي.

6- من الكاليتوس نحو الحراش, وأول ماي, وبن عكنون.

7- من درقانة باتجاه أول ماي, والحراش.

8- من زرالدة إلى أول ماي, وبن عكنون, وساحة الشهداء.

9- من الرويبة إلى أول ماي, والحراش.

10- من براقي إلى أول ماي.

وأفاد ذات المصدر أنه وبالنسبة ليوم غد الاثنين, فإن كبرى محطات العاصمة ستضمن رحلات نحو مؤسسات الصحة, فيما سيتم تنظيم شبكة مواصلات من طرف مؤسسة "ايتوزا" بهدف السماح لكافة مستخدمي الصحة بالتنقل إلى أماكن عملهم, إذ سيتم تحسينها خلال نفس اليوم.

ولتسهيل مهمة أعواننا, يضيف البيان, ندعو مستخدمي هذه الشبكة الخاصة إلى تقديم بطاقتهم المهنية فيما تمنع وسيلة النقل هذه منعا باتا على باقي المستخدمين الآخرين.