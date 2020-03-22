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مياه الأمطار تغمر أحياء متفرقة ببلديتي سكيكدة و رمضان جمال

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 16:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرات
مياه الأمطار تغمر أحياء متفرقة ببلديتي سكيكدة و رمضان جمال

سكيكدة - غمرت مياه الأمطار التي تتساقط منذ ليلة أمس السبت على ولاية سكيكدة أحياء متفرقة بعاصمة الولاية و ببلدية رمضان جمال، حسب ما علم يوم الأحد من مصالح الحماية المدنية.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المصدر بأن التساقط الكثيف للأمطار أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بأحياء متفرقة بذات البلديتين ما أدى بدوره إلى قطع عدة طرقات و شل الحركة عبرها.

و أضاف ذات المصدر بأن سيول الأمطار التي فاق منسوبها النصف متر غمرت أيضا عددا من السيارات و التي تم إجلاؤها من طرف عناصر الحماية المدنية مفيدا بأن ذات المصالح  تعمل جاهدة لامتصاص هذه المياه.

و أفاد ذات المصدر بأنه تم تسخير كل من الوحدة الرئيسية و كذا كل الوحدات الثانوية عبر هاتين البلديتين لامتصاص المياه مردفا بأن هذه العملية ما تزال متواصلة لحد الساعة.

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مياه الأمطار تغمر أحياء متفرقة ببلديتي سكيكدة و رمضان جمال
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 16:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 21 مرة   شارك

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