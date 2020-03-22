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البليدة: شركة "ماما" تتبرع بكميات كبيرة من العجائن للعائلات المعوزة

  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 16:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
البليدة: شركة &quot;ماما&quot; تتبرع بكميات كبيرة من العجائن للعائلات المعوزة

البليدة - تبرعت شركة "ماما" بكميات كبيرة من منتجاتها من العجائن ذات الاستهلاك الواسع لتوزيعها على العائلات المعوزة بالبليدة، وذلك في اطار الهبة التضامنية التي تشهدها الولاية خلال الازمة الصحية التي ألمت بالبلاد، حسبما علمت به وأج اليوم الاحد من نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار جهود تضامن جميع الجزائريين في مواجهة وباء كورونا (كوفيد-19) الذي يعد واجبا وطنيا قامت شركة +ماما+ بالبليدة بتقديم أول هبة تتكون من 20.000 كيس كسكسي و 40.000 كيس من المعكرونة و 20.000 كلغ من السميد للسلطات المحلية لولاية البليدة لتقوم بدورها بتوزيعها على العائلات المعوزة عبر إقليم الولاية.

وتعهدت الشركة بالوقوف مع الحكومة والشعب في مكافحة فيروس كورونا وتخطي هذه الازمة بتقديم الدعم للعائلات المعوزة من خلال تقديم تبرعات طيلة فترة انتشار الفيروس، بالإضافة الى بذل أقصى ما في وسعها لتجنب أي احتمال لنقص منتجاتها الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.

كما التزمت بالمساهمة في محاربة المضاربة في أسعار السلع واحتكارها من خلال شطب بشكل دائم من قائمة زبائنها كل الموزعين الذين يقومون بالمضاربة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مؤكدة عدم الزيادة في أسعار منتجاتها طيلة فترة الازمة.

من جهة أخرى، ذكر المصدر جميع المواطنين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم والمحيطين بهم حفاظا على الصحة العمومية .

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البليدة: شركة "ماما" تتبرع بكميات كبيرة من العجائن للعائلات المعوزة
  أدرج يـوم : الأحد, 22 آذار/مارس 2020 16:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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