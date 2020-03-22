فتح نقاط بيع مادة السميد عبر مختلف بلديات الجزائر العاصمة

الجزائر - أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر يوم الأحد عن فتح نقاط بيع مادة السميد عبر مختلف المقاطعات الإدارية بالعاصمة وذلك لتوفير هذه المادة الحيوية الواسعة الاستهلاك بعد أن سجلت ندرة في الأسواق في سياق التخوف من انتشار وباء كورونا (كويد-19)، حسبما أفاد به مسؤول الإعلام بذات الهيئة.

وأشار السيد دهار العياشي في تصريح لـ/وأج أن مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر وفي إطار تنفيذ تعليمات والي العاصمة لتوفير مادة السميد سيتم فتح نقاط بيع هذه المادة الحيوية الواسعة الاستهلاك وذلك بتخصيص فضاءات عديدة عبر مختلف بلديات العاصمة حيث سيتم غدا الاثنين افتتاح أول نقطة بيع على مستوى الملعب البلدي بزرالدة ليتم تعميم العملية لاحقا.

وأشار ذات المصدر أن عملية اختيار فضاءات ومواقع نقاط بيع مادة السميد سيتم تحديدها تدريجيا وذلك بالتنسيق مع رؤساء البلديات والمقاطعات الإدارية حيث سيتم تجهيزها وفتحها لتكون فضاءات جاهزة لعملية توزيع كميات كافية من مادة السميد تلبي احتياجات المواطن بكل أريحية وبأسعار في متناول المستهلك.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الإجراءات من شأنها أن تطمأن المواطنين بخصوص وفرة مادة السميد وباقي المواد الواسعة الاستهلاك.

من جهة اخرى ذكر السيد دهار أن مديرية التجارة للعاصمة ولضمان نجاح العملية خصصت فرق لمراقبة النوعية وقمع الغش لتكثيف عمليات المراقبة في إطار تدابير حماية المستهلك.