إيليزي: وفرة المخزون المحلي من المواد الغذائية لفترة معتبرة من الزمن

إيليزي - كشفت مصالح التجارة لولاية إيليزي اليوم الاحد عن وفرة المخزون المحلي من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك لمدة معتبرة من الزمن، وذلك تزامنا مع تداعيات انتشار وباء كورونا (كوفيد – 19) على المستوى الاجتماعي.

وطمأنت مصالح القطاع في بيان لها المواطنين أن جل المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك على غرار مواد المطحنة (سميد ودقيق) والبقول الجافة والعجائن الغذائية متوفرة وبكميات معتبرة على مستوى نقاط البيع الخمسة (ايليزي وجانت وان اميناس وبرج عمر ادريس والدبداب) والتابعة لمؤسسة حبوب الزيبان (مطاحن الواحات سابقا)، بما يكفي لتغطية السوق المحلي وبمخزون آمن يلبي حاجيات الأهالي، دون الحاجة إلى اللجوء للاقتناء المفرط لهذه المواد وهو ما قد يسبب اضطرابا في التموين.

وفي هذا الإطار دعت مصالح القطاع المواطنين للتبليغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية سيما تلك المتعلقة بالمضاربة في الأسعار واحتكار السلع، تزامنا مع الظرف الذي تمر به البلاد اثر تفشي وباء كورونا، وفقا لذات المصدر.