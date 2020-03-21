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فيروس كورونا: الغلق الفوري للمقاهي والمطاعم وتوقف حركة النقل بالعاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 21 آذار/مارس 2020 15:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 24 مرات
فيروس كورونا: الغلق الفوري للمقاهي والمطاعم وتوقف حركة النقل بالعاصمة

الجزائر - أعلنت السبت ولاية الجزائر عن الغلق الفوري لكافة المقاهي والمطاعم وكذا منع حركة التنقل ما بين المدن وما بين الولايات بواسطة وسائل النقل الجماعية العمومية والخاصة وحركة تنقل القطارات في إطار إجراءات الوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت مصالح الولاية في بيان لها أن ذلك يندرج في إطار الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من خطر فيروس كورونا وللحد من انتشار العدوى في الأوساط العامة وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية.

وأشار ذات المصدر أن مصالح ولاية الجزائر تهيب بكافة مواطني ولاية الجزائر بتفهم هذه الإجراءات والتقيد بها التي تندرج في إطار الحرص الشديد للحفاظ على الصحة العمومية التي لا يمكن بأية حال من الأحوال التهاون بشأنها.

ودعا ذات البيان جميع المواطنين الالتزام الصارم بمحتويات الإجراءات المتخذة لاسيما وأن الوقاية تبقى أحسن وسيلة للحماية من الإصابة كما تدعوهم للبقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس الخطير والتغلب على هذه العدوى الفتاكة.

آخر تعديل على السبت, 21 آذار/مارس 2020 15:34
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فيروس كورونا: الغلق الفوري للمقاهي والمطاعم وتوقف حركة النقل بالعاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 21 آذار/مارس 2020 15:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 24 مرة   شارك

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