حجر صحي: التكفل بـ542 مسافرا كانوا عالقين بمطارات أجنبية على مستوى فنادق بتيبازة

وتم توزيع المسافرين الجزائريين الذين كانوا عالقين بالمطارات الأجنبية وتم إعادتهم بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على كل من مركب "القرن الذهبي" (150) و"مركب متاريس" (272) إلى جانب وحدة فندقية أخرى واقعة ب"البلج" (120), كما أفاد به لـ/وأج/, السيد كاولة.
وأبرز أن عملية إسكانهم داخل الغرف, كحجر صحي يدوم 14 يوما, تتم تباعا بمرافقة طواقم طبية تعمل على رعايتهم صحيا فيما سيتم موازاة مع ذلك عزل كل حالة يشتبه في إصابتها وإخضاعها للتحاليل الطبية إلى حين صدور النتائج, مشددا أن مصالحه بالتنسيق مع مصالح الولاية اتخذت جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة.
و أضاف المسؤول أن العملية تسير بوتيرة "جيدة" ماعدا تسجيل بعض "القلق" من قبل البعض, و هو الوضع الذي اعتبره "طبيعيا" ناتج عن هاجس المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا من جهة ورفض البعض الامتثال للحجر الصحي.
من جهته, كشف والي تيبازة, حاج موسى عمر, أن ولاية تيبازة تحصي 12 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة مستعدة لاستقبال مواطنين جزائريين من أجل الحجر الصحي في حال تسجيل حاجة لذلك.
و أبرز أن الخلية الولائية المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة انتشار المرض من خلال اتخاذ جملة من التدابير الوقائية والحملات التحسيسية والمتابعة الميدانية لمدى تطبيق القرارات والتدابير الصادرة, مثل غلق أماكن التجمع كالأسواق وغيرها من المرافق الأخرى.