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مستغانم: وضع 278 مسافر جزائري قادمين من فرنسا في الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 13:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 43 مرات
مستغانم: وضع 278 مسافر جزائري قادمين من فرنسا في الحجر الصحي

مستغانم - تم وضع 278 مواطن جزائري قدموا من فرنسا في الحجر الصحي بولاية مستغانم، حسبما علم يوم الجمعة من المديرية الولائية للصحة والسكان.

وأوضح نفس المصدر أن "المسافرين الذين قدموا في وقت مبكر اليوم الجمعة على متن طائرتين من ليون ومرسيليا باتجاه مطار وهران الدولي وضعوا في الحجر الصحي على مستوى مؤسستين فندقيتين تابعتين للخواص بمنطقة التوسع السياحي صابلات (بلدية مزغران) غرب مستغانم".

ويخضع هؤلاء المواطنين في فترة الحجر الصحي، التي تدوم 14 يوما، للمراقبة والرعاية الطبية التي يشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي وإداري متكون من 40 شخص تم تسخيرهم لهذه العملية الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، يضيف ذات المصدر.

وتم -استنادا إلى المديرية المحلية للصحة- تسخير ثلاث سيارات إسعاف وعيادة متقدمة بها أطباء متخصصين في الطب الداخلي والإنعاش والأمراض المعدية لمتابعة وضعية هؤلاء المواطنين، الذين ينحدرون من عدة ولايات وبينهم مسنين وأطفال.

وتم نقل المواطنين القادمين من الخارج فور وصولهم الى مطار وهران الدولي مباشرة إلى موقعي الحجر الصحي بمستغانم على متن 20 حافلة سخرت من طرف مصالح الولاية لهذا الغرض،كما أكدته المديرية الولائية للنقل.

وكانت المجموعة الفندقية "أ-زاد" وفندقي "قصر المنصور" و"الزهور" ومركبات سياحية أخرى قد بادرت في وقت سابق بوضع مؤسساتها الفندقية تحت تصرف السلطات المحلية في حالة الحاجة إلى العزل الصحي للمواطنين، كما علم من المديرية الولائية للسياحة.

ومن المنتظر أن يتم مساء اليوم الجمعة استقبال فوج ثالث من المسافرين الجزائريين القادمين من المملكة المتحدة على متن الرحلة القادمة من لندن إلى وهران ووضعهم في الحجر الصحي بأحد الفنادق الواقعة بنفس المنطقة (صابلات)، كما أشير إليه.

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مستغانم: وضع 278 مسافر جزائري قادمين من فرنسا في الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 13:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 43 مرة   شارك

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