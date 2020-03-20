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سكيكدة: حجز أزيد عن 1300 كلغ من السميد الموجه للمضاربة

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 13:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
سكيكدة: حجز أزيد عن 1300 كلغ من السميد الموجه للمضاربة

سكيكدة - تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة من حجز ما مجموعه 1390 كلغ من مادة السميد، التي كانت موجهة للمضاربة، حسب ما علم اليوم الجمعة من مصالح الأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر بأن ذات المصالح تمكنت أيضا في إطار ذات العملية من حجز 109 قارورة مطهر و 138 زوج من القفازات الطبية و 09 وحدات من المناديل المطهرة و 375 كمامة طبية.

وتندرج هذه العملية -وفق ذات المصدر- في إطار مكافحة مختلف أشكال المضاربة في المنتجات الغذائية والمواد الصيدلانية و شبه الصيدلانية خصوصا في الظرف الحالي.

و أردف بأن مصالح أمن الولاية و بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة قامت بإطلاق عمليات شرطية و خرجات ميدانية لمجابهة الممارسات السلبية التي تهدف إلى احتكار السوق أو المضاربة في المنتجات.

للإشارة فقد تم حجز هذه المواد و اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية تجاه المخالفين .

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سكيكدة: حجز أزيد عن 1300 كلغ من السميد الموجه للمضاربة
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 13:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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