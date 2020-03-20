سكيكدة: حجز أزيد عن 1300 كلغ من السميد الموجه للمضاربة

وأوضح ذات المصدر بأن ذات المصالح تمكنت أيضا في إطار ذات العملية من حجز 109 قارورة مطهر و 138 زوج من القفازات الطبية و 09 وحدات من المناديل المطهرة و 375 كمامة طبية.
وتندرج هذه العملية -وفق ذات المصدر- في إطار مكافحة مختلف أشكال المضاربة في المنتجات الغذائية والمواد الصيدلانية و شبه الصيدلانية خصوصا في الظرف الحالي.
و أردف بأن مصالح أمن الولاية و بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة قامت بإطلاق عمليات شرطية و خرجات ميدانية لمجابهة الممارسات السلبية التي تهدف إلى احتكار السوق أو المضاربة في المنتجات.
للإشارة فقد تم حجز هذه المواد و اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية تجاه المخالفين .