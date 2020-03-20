سوق أهراس: حجز أزيد من 18 قنطار من السميد و16400 وحدة من مواد غذائية منتهية الصلاحية بتاورة وسدراتة

وأوضح محافظ الشرطة مرداسي بأن هذه العملية تندرج في إطار محاربة ظاهرة الغش والمضاربة في الأسعار والتي شرعت فيها مصالح أمن الولاية لمنع احتكار سلع أساسية في ظل أزمة انتشار جائحة كورونا، مضيفا أن مصالح أمن دائرة تاورة أوقفت تاجرا كان يقوم بتخزين كميات معتبرة من مادة السميد منتهية الصلاحية داخل مستودع للغش فيها وإعادة تسويقها للمواطنين.
وقد مكنت العملية من حجز 18 قنطار و15 كلغ من الدقيق من مختلف الأنواع والعلامات التجارية كان موجها للبيع بطرق تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلكين، حسب ذات المصدر، مشيرا إلى أنه تم على إثر ذلك توقيف المشتبه فيه وإنجاز ملف قضائي في حقه سيحال بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ذات السياق، قام عناصر أمن دائرة سدراتة من اكتشاف مستودع لأحد التجار تخزن به كميات معتبرة من المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك والمنتهية الصلاحية، حسب المكلف بالاتصال، الذي أضاف بأنه بعد تفتيش المستودع عثر بداخله على كميات كبيرة من مختلف المواد الموجهة للاستهلاك معظمها منتهية الصلاحية.
وأفاد بأن هذه المواد تمثلت في 2591 وحدة من العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية و432 وحدة حليب معلب وكذا 5913 وحدة من البسكويت والكعك من مختلف الأنواع والأحجام و 5191 كيس من المكسرات إضافة إلى 2700 وحدة من مواد غذائية مختلفة كلها منتهية الصلاحية.
وقد تم توقيف الأشخاص المتورطين في القضية حيث أنجزت ملفات قضائية في حقهم سيحالون بموجبها أمام الجهات المختصة، حسبما أشار إليه المكلف بالاتصال، الذي أوضح بأنه تم إتلاف المحجوزات بحضور الجهات المعنية.