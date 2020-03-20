Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سوق أهراس: حجز أزيد من 18 قنطار من السميد و16400 وحدة من مواد غذائية منتهية الصلاحية بتاورة وسدراتة

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 13:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
الأرشيف الأرشيف

سوق أهراس - تمكنت مصالح أمن دائرة كل من تاورة وسدراتة (سوق أهراس) من حجز أكثر من 18 قنطار من السميد و16 ألف و 400 وحدة من المواد الغذائية كلها منتهية الصلاحية، حسب ما علم اليوم الجمعة من المكلف بالاتصال لدى ذات السلك الأمني، محافظ الشرطة محمد كريم مرداسي.

وأوضح محافظ الشرطة مرداسي بأن هذه العملية تندرج في إطار محاربة ظاهرة الغش والمضاربة في الأسعار والتي شرعت فيها مصالح أمن الولاية لمنع احتكار سلع أساسية في ظل أزمة انتشار جائحة كورونا، مضيفا أن مصالح أمن دائرة تاورة أوقفت تاجرا كان يقوم بتخزين كميات معتبرة من مادة السميد منتهية الصلاحية داخل مستودع للغش فيها وإعادة تسويقها للمواطنين.

وقد مكنت العملية من حجز 18 قنطار و15 كلغ من الدقيق من مختلف الأنواع والعلامات التجارية كان موجها للبيع بطرق تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلكين، حسب ذات المصدر، مشيرا إلى أنه تم على إثر ذلك توقيف المشتبه فيه وإنجاز ملف قضائي في حقه سيحال بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي ذات السياق، قام عناصر أمن دائرة سدراتة من اكتشاف مستودع لأحد التجار تخزن به كميات معتبرة من المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك والمنتهية الصلاحية، حسب المكلف بالاتصال، الذي أضاف بأنه بعد تفتيش المستودع عثر بداخله على كميات كبيرة من مختلف المواد الموجهة للاستهلاك معظمها منتهية الصلاحية.

وأفاد بأن هذه المواد تمثلت في 2591 وحدة من العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية و432 وحدة حليب معلب وكذا 5913 وحدة من البسكويت والكعك من مختلف الأنواع والأحجام و 5191 كيس من المكسرات إضافة إلى 2700 وحدة من مواد غذائية مختلفة كلها منتهية الصلاحية.

وقد تم توقيف الأشخاص المتورطين في القضية حيث أنجزت ملفات قضائية في حقهم سيحالون بموجبها أمام الجهات المختصة، حسبما أشار إليه المكلف بالاتصال، الذي أوضح بأنه تم إتلاف المحجوزات بحضور الجهات المعنية.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوق أهراس: حجز أزيد من 18 قنطار من السميد و16400 وحدة من مواد غذائية منتهية الصلاحية بتاورة وسدراتة
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 13:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.20

مستغانم: وضع 278 مسافر جزائري قادمين من فرنسا في الحجر الصحي

20.03.20

سكيكدة: حجز أزيد عن 1300 كلغ من السميد الموجه للمضاربة

20.03.20

سوق أهراس: حجز أزيد من 18 قنطار من السميد و16400 وحدة من مواد غذائية منتهية الصلاحية…

20.03.20

رياضيون جزائريون يطلقون حملة للتحسيس والوقاية من وباء كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

20.03.20

وضع 30 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة تحت تصرف السلطات العمومية

20.03.20

كل مساهمة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص من وزارة الشؤون الدينية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله

20.03.17

تخصيص موقع حكومي للإعلام حول فيروس كورونا