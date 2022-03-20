Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الطارف: وضع 163 مسافر جزائري قادم من تونس في الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 108 مرات
الطارف: وضع 163 مسافر جزائري قادم من تونس في الحجر الصحي

الطارف - تم وضع ما لا يقل عن 163 مسافر يحملون الجنسية الجزائرية قدموا من تونس في الحجر الصحي لمدة 15 يوما بعد قرار غلق الحدود البرية في إطار الاجراءات الوقائية التي اقرتها الدولة من أجل الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسب ما علم يوم الخميس من المديرة المحلية للصحة و السكان.

و قد تم عزل هؤلاء المسافرين الذين وصلوا إلى الجزائر الثلاثاء الفارط عبر المعبر الحدودي لأم الطبول التابع لدائرة القالة على متن ثلاث (3) حافلات و ذلك على مستوى طونغا و بمركز التكوين في السياحة و الفندقة للطارف، حسب ما أكدته السيدة نهلة زويزي على هامش حملة تحسيسية و وقائية ضد هذا الفيروس نظمت بمبادرة لمصالح أمن الولاية .

و أوضحت السيدة زويزي بأن " هذا الاجراء يندرج في إطار التدابير الاحترازية المطبقة فور وصول المسافرين عبر المركزين الحدوديين التابعين لهذه الولاية (العيون و أم الطبول) من أجل تفادي أية عدوى لفيروس كورونا" مشيرة إلى " عدم تسجيل أية حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) غلى غاية اليوم بهذه الولاية الحدودية" .

و جرى تنظيم هذه الحملة التحسيسية التي استهدفت على وجه الخصوص المراكز التجارية بمبادرة لمصالح أمن الولاية بالتنسيق مع مصالح مديرية الصحة و السكان و وسائل الإعلام، كما ذكره ذات المصدر .

و تهدف العملية إلى تقديم أكبر عدد ممكن من المعلومات حول هذا الداء و أعراضه و كذا طرق و وسائل مكافحته، حسب ما أفاد به من جهته المكلف بالإعلام و الاتصال بهذا السلك الأمني محافظ الشرطة الرئيسي محمد كريم لعبيدي .

و قد شارك في تأطير هذه الحملة الوقائية ثلاثة (3) أطباء اثنين منهم (2) تابعين لمصالح أمن الولاية و الآخر لمديرية الصحة و السكان إلى جانب ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المعتمدة بالولاية من أجل " ضمان توعية فعالة" للجمهور.

و تم بالمناسبة توزيع مطويات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)  من طرف أعوان الشرطة على مستعملي الطريق الوطني رقم 44 الذي يربط ولاية عنابة بالقالة من أجل مكافحة تفشي الفيروس.

آخر تعديل على الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 19:32
كلـمات مفتـاحيــة :
الطارف: وضع 163 مسافر جزائري قادم من تونس في الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 11:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 108 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.22

كورونا: تعليق ايداع الحسابات الادارية و حسابات التسيير مؤقتا

20.03.22

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

20.03.22

إيليزي: وفرة المخزون المحلي من المواد الغذائية لفترة معتبرة من الزمن

20.03.22

بن بوزيد : "الجزائر دخلت المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا"

20.03.22

الصحة العالمية تؤكد أنه جاري العمل على تطوير 20 لقاحا لفيروس "كورونا"

20.03.21

كورونا: وزير الصحة يدعو المواطنين إلى التحلي بالوعي للتصدي لانتشار الفيروس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.19

رئيس الجمهورية يتخذ جملة من القرارات الإضافية لمواجهة وباء الكورونا

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.17

تخصيص موقع حكومي للإعلام حول فيروس كورونا

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.19

فيروس كورونا: وزارة الصحة تتعامل ب "شفافية" مع الأرقام المقدمة حول الوباء