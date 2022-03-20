الطارف: وضع 163 مسافر جزائري قادم من تونس في الحجر الصحي

و قد تم عزل هؤلاء المسافرين الذين وصلوا إلى الجزائر الثلاثاء الفارط عبر المعبر الحدودي لأم الطبول التابع لدائرة القالة على متن ثلاث (3) حافلات و ذلك على مستوى طونغا و بمركز التكوين في السياحة و الفندقة للطارف، حسب ما أكدته السيدة نهلة زويزي على هامش حملة تحسيسية و وقائية ضد هذا الفيروس نظمت بمبادرة لمصالح أمن الولاية .
و أوضحت السيدة زويزي بأن " هذا الاجراء يندرج في إطار التدابير الاحترازية المطبقة فور وصول المسافرين عبر المركزين الحدوديين التابعين لهذه الولاية (العيون و أم الطبول) من أجل تفادي أية عدوى لفيروس كورونا" مشيرة إلى " عدم تسجيل أية حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) غلى غاية اليوم بهذه الولاية الحدودية" .
و جرى تنظيم هذه الحملة التحسيسية التي استهدفت على وجه الخصوص المراكز التجارية بمبادرة لمصالح أمن الولاية بالتنسيق مع مصالح مديرية الصحة و السكان و وسائل الإعلام، كما ذكره ذات المصدر .
و تهدف العملية إلى تقديم أكبر عدد ممكن من المعلومات حول هذا الداء و أعراضه و كذا طرق و وسائل مكافحته، حسب ما أفاد به من جهته المكلف بالإعلام و الاتصال بهذا السلك الأمني محافظ الشرطة الرئيسي محمد كريم لعبيدي .
و قد شارك في تأطير هذه الحملة الوقائية ثلاثة (3) أطباء اثنين منهم (2) تابعين لمصالح أمن الولاية و الآخر لمديرية الصحة و السكان إلى جانب ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المعتمدة بالولاية من أجل " ضمان توعية فعالة" للجمهور.
و تم بالمناسبة توزيع مطويات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من طرف أعوان الشرطة على مستعملي الطريق الوطني رقم 44 الذي يربط ولاية عنابة بالقالة من أجل مكافحة تفشي الفيروس.