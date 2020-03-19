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فتح نقطة لبيع الثوم في عين البنيان بالعاصمة لكسر الاحتكار

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

الجزائر- انطلقت يوم الخميس ببلدية عين البنيان (غرب الجزائر العاصمة) عملية بيع مادة الثوم بمقر الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم,  قصد كسر الاحتكار و خفض سعر هذا المنتوج الذي يشهد طلبا كبيرا ما أدى الى ارتفاع اسعاره الى مستويات خيالية, حسب ما علمته واج لدى مصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.

وحسب ذات المصدر فقد طرح الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم "كميات معتبرة من هذه المادة في السوق لكسر الاحتكار وخفض السعر" من خلال عمليات تسويق مباشرة للمستهلكين بسعر 500 دج للكيلوغرام الواحد.

و تندرج هذه العملية في اطار مواصلة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم عملية ضبط أسعار منتوج الثوم واحداث التوازن في السوق من خلال استخراج كميات الثوم من المخزن لدى الديوان سنة 2019.

في غضون ذلك,  شرعت ولاية الوادي في عملية جني الثوم الاخضر فيما ينتظر ان تشرع  ولاية ادرار في نفس العملية مع نهاية مارس الجاري وبداية ابريل المقبل.

تجدر الاشارة الى أن سعر الثوم الاخضر على مستوى اسواق الجملة , يقدر ب 90 دج للكيلوغرام.

و بعد أن كان سعر الثوم لا يتعدى 500 دج قبل تفشي فيروس كورونا الجديد, أخذ خطا تصاعديا منذ الايام القليلة الماضية ليصل الى 1200 دج/كغ في الجزائر العاصمة و 1800 دج/كغ في ولاية البليدة التي تعد أكثر الولايات تضررا من الوباء.

و قد ارتفع الطلب على الثوم بشكل كبير منذ تفشي فيروس كوفيد-19 نظرا للاعتقاد السائد بكون هذه المادة تساعد رفع مناعة الجسم و مكافحة الفيروسات.

آخر تعديل على الخميس, 19 آذار/مارس 2020 19:04
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فتح نقطة لبيع الثوم في عين البنيان بالعاصمة لكسر الاحتكار
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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