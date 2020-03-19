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فيروس كورونا/بومرداس: مخبر الكيمياء بالجامعة ينتج محلول مطهر يوزع مجانا

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات

بومرداس - تمكنت فرق بحث بمخبر الكيمياء بجامعة "أمحمد بوقرة" ببومرداس من إنتاج محلول مطهر ومعقم للأيدي ضد وباء كورونا, يوزع مجانا على المواطنين في غضون الأيام القليلة القادمة, حسبما كشف عنه يوم الخميس رئيس الجامعة.

ويأتي إنتاج هذه المادة الوقائية المطهرة وفق معايير المنظمة العالمية للصحة, يِؤكد السيد ياحي مصطفى في تصريح لـ/وأج "لمجابهة النقص والندرة الملاحظة من هذه المادة المطهرة والمعقمة على مستوى السوق الجزائرية في هذا الظرف الخطير الذي يهدد بانتشار واسع لفيروس كورونا (كوفيد-19)".

ويجري العمل على إنتاج هذا المحلول الوقائي, إستنادا إلى نفس المصدر, بالتنسيق مع مديرية التجارة بالولاية التي وفرت المواد الأولية الضرورية لإنتاجه ثم التكفل بتعليبه مع ضمان الترويج والتوزيع له مجانا على أوسع نطاق ممكن.

وأمام الندرة المسجلة في المادة الأولية الأساسية في إنتاج وتركيبة هذا المعقم والمطهر والمتمثلة في مادة "الكحول الإيتيلي" المستوردة حاليا, أوضح رئيس الجامعة بأنه شرع منذ أمس الأربعاء في إنتاج وصناعة هذا المحلول من طرف فرق بحثية تضم أخصائيين بمخبر الكيمياء بالجامعة وذلك بالإعتماد على مواد طبيعية نباتية محلية وفق المعايير الدولية.

وتخضع مادة الكحول حاليا للتخمر - يضيف رئيس الجامعة - حيث تستغرق عملية التخمير للمواد الأولية المركبة لمادة الكحول الإيتيلي قرابة أسبوع ليتم بعدها الإنطلاق في إنتاج وبكميات أكبر لمادة الكحول ومنها يشرع في إنتاج المحلول المطهر والمعقم بالإمكانيات المتوفرة على مستوى المخبر الكيمائي للجامعة.

وفور إنتاج هذا المحلول المطهر والمعقم - يؤكد السيد ياحي- سيتم توزيعه مجانا على المواطنين على مستوى الفضاءات والساحات العمومية, مع الإشارة إلى أنه سبق وأن تم توزيع كميات تجريبية مؤخرا من هذا المحلول على مستوى الكليات والإقامات الجامعية عبر الولاية.

آخر تعديل على الخميس, 19 آذار/مارس 2020 19:11
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فيروس كورونا/بومرداس: مخبر الكيمياء بالجامعة ينتج محلول مطهر يوزع مجانا
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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