أم البواقي: حجز أزيد من 3100 كمامة طبية و 600 قفاز وسوائل تطهير

و أوضحت ذات الخلية أن مواطنين بلغوا عن بيع مواد شبه صيدلانية في أماكن غير مخصصة لهذا النشاط و بأسعار مرتفعة من قبل أشخاص استغلوا الوضع الصحي السائد جراء ظهور فيروس كورونا و تخوف المواطنين من انتشاره.
و أضاف نفس المصدر أنه تم على إثر هذه البلاغات مداهمة الأماكن المشبوهة من قبل عناصر الأمن و التي أسفرت عن توقيف شخصين و حجز 3160 كمامة طبية و 600 قفاز و 168 وحدة سائل مطهر من الحجم الصغير إضافة إلى 10 وحدات من الحجم الكبير.
و قد أنجز للمشتبه بهما ملف جزائي قدما بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية " المضاربة في الأسعار مع عدم الفوترة" , مثلما تمت الإشارة إليه.