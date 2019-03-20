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أم البواقي: حجز أزيد من 3100 كمامة طبية و 600 قفاز وسوائل تطهير

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات

أم البواقي - تمكنت مصالح أمن ولاية أم البواقي من حجز ما مجموعه 3160 كمامة طبية و 600 قفاز إضافة إلى 178 وحدة سوائل مطهرة تباع بطريقة غير شرعية, حسب ما علم يوم الخميس من خلية الاتصال و العلاقات العامة بأمن الولاية.

و أوضحت ذات الخلية أن مواطنين بلغوا عن بيع مواد شبه صيدلانية في أماكن غير مخصصة لهذا النشاط و بأسعار مرتفعة من قبل أشخاص استغلوا الوضع الصحي السائد جراء ظهور فيروس كورونا و تخوف المواطنين من انتشاره.

و أضاف نفس المصدر أنه تم على إثر هذه البلاغات مداهمة الأماكن المشبوهة من قبل عناصر الأمن و التي أسفرت عن توقيف شخصين و حجز 3160 كمامة طبية و 600 قفاز و 168 وحدة سائل مطهر من الحجم الصغير إضافة إلى 10 وحدات من الحجم الكبير.

و قد أنجز للمشتبه بهما ملف جزائي قدما بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية " المضاربة في الأسعار مع عدم الفوترة" , مثلما تمت الإشارة إليه.

آخر تعديل على الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:34
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أم البواقي: حجز أزيد من 3100 كمامة طبية و 600 قفاز وسوائل تطهير
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

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