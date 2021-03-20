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تيبازة: حجز أزيد من 131 قنطار من السميد و 46 قنطارا من السكر ببوإسماعيل

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 17:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 184 مرات

تيبازة - حجزت فرق مكافحة الغش بمديرية التجارة لولاية تيبازة يوم الخميس بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية, أكثر من 131 قنطار من السميد و 46 قنطارا من السكر, حسب ما علم لدى مدير للقطاع.

وأوضح محمد حجال في اتصال بـ/وأج أن "مصالح فرقة مكافحة الغش والتحقيق الاقتصادي تمكنت صباح اليوم بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بوإسماعيل من حجز 131 قنطار و 85 كلغ من مادة السميد و 46 قنطار أخرى من مادة السكر.

وكانت السلع المحجوزة مخبأة داخل مستودع بضواحي مدينة بوإسماعيل, قام صاحبها بتخزينها لإستغلالها خلال الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وشهر رمضان من خلال رفع اسعارها.

وحررت ضد المعني بعد هذه العملية "النوعية" التي تمت بفضل "يقظة مصالح الشرطة في عمل استعلاماتي", ثلاثة مخالفات تتعلق ب"تكديس سلعة قصد المضاربة" و "نشاط تجاري غير شرعي" و "انعدام الفوترة" على أن يتم تقديم ملف قضائي أمام نيابة المحكمة المختصة إقليميا.

من جهة أخرى, ذكر مدير التجارة لـ/وأج أن مصالحه أحصت منذ يوم أمس أزيد من 200 تدخلا لمكافحة تكدس السلع والمضاربة في الأسعار.

ومن أبرز ما شملته تلك العمليات, استهداف سوق الجملة للخضر والفواكه الحطاطبة أين تم تحرير 10 مخالفات ضد المضاربين لضمان استقرار الأسعار وعدم إلتهابها.

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تيبازة: حجز أزيد من 131 قنطار من السميد و 46 قنطارا من السكر ببوإسماعيل
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 17:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 184 مرة   شارك

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