تبسة/ كوفيد-19: وضع أزيد من 100 شخص عائد إلى أرض الوطن تحت الحجر الصحي

وأوضح ذات المصدر لوأج أن العائدين إلى أرض الوطن الذين ينحدرون من ولايات تبسة وسوق أهراس وخنشلة وأم بالبواقي قد تم إجلائهم من تونس بعد أن ظلوا عالقين هناك إثر قرار الغلق المؤقت للحدود البرية بين الدولتين ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن أطباء قاموا بمعاينة هؤلاء الأشخاص على مستوى المركزين الحدوديين للتأكد من حالاتهم الصحية قبل تحويلهم إلى عدد من فنادق عاصمة الولاية ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وقد سخرت فرق طبية تضم أطباء عامين ومختصين في الأمراض التنفسية والصدرية إضافة إلى مختصين في علم النفس يقومون بزيارات دورية لهؤلاء المواطنين للاطمئنان عليهم إلى غاية انتهاء فترة الحجر الصحي قبل أن يعودوا إلى ولاياتهم.
وأكد مدير الصحة و السكان بالولاية, السعيد بلعيد, أن كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة اتخذت للتأكد من سلامة هؤلاء المواطنين والتكفل بهم في حال ثبوت الاصابة بفيروس كوفيد- 19.
كما دعا ذات المسؤول إلى "التقيد بالإجراءات الوقائية وعدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى بهدف الوقاية من انتشار هذا الوباء".