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تبسة/ كوفيد-19: وضع أزيد من 100 شخص عائد إلى أرض الوطن تحت الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 16:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

تبسة - وضع أزيد من 100 مواطن عادوا ليلة الأربعاء إلى الخميس إلى أرض الوطن عبر المراكز الحدودية بوشبمة و رأس العيون بولاية تبسة, تحت الحجر الصحي, حسب ما علم من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر لوأج أن العائدين إلى أرض الوطن الذين ينحدرون من ولايات تبسة وسوق أهراس وخنشلة وأم بالبواقي قد تم إجلائهم من تونس بعد أن ظلوا عالقين هناك إثر قرار الغلق المؤقت للحدود البرية بين الدولتين ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن أطباء قاموا بمعاينة هؤلاء الأشخاص على مستوى المركزين الحدوديين للتأكد من حالاتهم الصحية قبل تحويلهم إلى عدد من فنادق عاصمة الولاية ووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وقد سخرت فرق طبية تضم أطباء عامين ومختصين في الأمراض التنفسية والصدرية إضافة إلى مختصين في علم النفس يقومون بزيارات دورية لهؤلاء المواطنين للاطمئنان عليهم إلى غاية انتهاء فترة الحجر الصحي قبل أن يعودوا إلى ولاياتهم.

وأكد مدير الصحة و السكان بالولاية, السعيد بلعيد, أن كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة اتخذت للتأكد من سلامة هؤلاء المواطنين والتكفل بهم في حال ثبوت الاصابة بفيروس كوفيد- 19.

كما دعا ذات المسؤول إلى "التقيد بالإجراءات الوقائية وعدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى بهدف الوقاية من انتشار هذا الوباء".

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تبسة/ كوفيد-19: وضع أزيد من 100 شخص عائد إلى أرض الوطن تحت الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 16:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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