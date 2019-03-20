البليدة: قرابة 800 اتصال في ظرف أربعة أيام للاستفسار حول فيروس كورونا

البليدة - تلقى مركز التنسيق العملياتي بمديرية الحماية المدنية بولاية البليدة خلال الأربعة أيام الأخيرة قرابة 800 اتصال عبر الرقم الأخضر 14 للإستفسار حول وباء فيروس كورونا, حسبما أفاد به يوم الخميس المكلف بالإعلام على مستوى هذه الهيئة العمومية.

وأوضح لـ/وأج الملازم الأول عادل الزغيمي أنه تم خلال الأربعة أيام الأخيرة استقبال 790 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر14 للإستفسار وطلب معلومات حول فيروس كورونا الذي تصدر اهتمامات المواطنين خلال الأيام الأخيرة خاصة بعد تسجيل الولاية أكبر عدد من الإصابات بهذا الوباء.

وأضاف ذات المتحدث أن فريق المخبرين المكلفين بالرد على الإتصالات الهاتفية عبر الرقم 14 يحرصون على الإجابة على كافة تساؤلات المواطنين لا سيما ما تعلق منها بتحديد أعراض هذا الوباء و كيفية التفريق بينها و بين الأنفلونزا الموسمية خاصة في ظل تشابه أعراضهما ما يضع المريض وعائلته في حيرة من أمره حول التوجه نحو المستشفى أو التزام المنزل.

كما كشف الملازم الأول زغيمي عن استقبال خلال الفترة سالفة الذكر 22 بلاغ حول تسجيل حالات يشتبه في اصابتها بهذا الوباء مشيرا إلى أن مصالح الحماية المدنية و عقب تنقلها لمقر الحالات المبلغ عنها تقوم بالمعاينة الأولية للمريض لتحديد ما اذا كانت هذه الحالة تندرج في خانة المشتبه في اصابتهم بهذا الفيروس أم أنها مجرد أنفلونزا عادية.

وأضاف أن أول خطوة يقوم بها عون الحماية هو اخضاع المريض للإستشعار الحراري لقياس درجة حرارته بالإضافة إلى التأكد من ظهور الأعراض الأولية لهذا الوباء أبرزها السعال المتكرر و كذا ضيق أو صعوبة في التنفس مشيرا إلى أنه يتم على الفور اجلاء الحالات التي تظهر عليها هذه الأعراض نحو المصالح المختصة.