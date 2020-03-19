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البليدة: تعليق نشاط السوق الأسبوعي للماشية بالأربعاء إلى اشعار لاحق

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 12:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
البليدة: تعليق نشاط السوق الأسبوعي للماشية بالأربعاء إلى اشعار لاحق

 البليدة - أصدرت مصالح مديرية التجارة بولاية البليدة قرارا يقضي بتعليق نشاط السوق الأسبوعي للماشية بدائرة الأربعاء (شرقا ) إلى إشعار لاحق، تفاديا لتفشي وباء فيروس كورونا، حسبما علم يوم الخميس من ذات المصالح.

وأوضحت ذات المصادر أنه تقرر في إطار جملة الإجراءات الإحترازية التي أقرتها السلطات الولائية للحيلولة دون تفشي هذا الوباء ، تعليق النشاط التجاري على مستوى السوق الأسبوعي للماشية بالاربعاء الذي يستقطب موالين من مختلف الولايات المجاورة ما يشكل خطرا حقيقا لتفشي فيروس كورونا.

يذكر، أن مديرية التجارة كانت قد أصدرت بحر الأسبوع الجاري قرارا يقضي بتعليق كافة الأنشطة التجارية و الخدماتية على مستوى ثلاثة أسواق يومية تشهد توافدا كبيرا للمواطنين من مختلف الولايات المجاورة و هي كل من سوق الشهيد محمد قصاب المحاذي لملعب مصطفى تشاكر و كذا سوق يعقوب التركي المعروف بسوق العرب و كذا سوق عبان رمضان (سوق النصارى) وسط مدينة البليدة.

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، كانت مصالح الولاية قد كشفت عن اتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية ضد خطر تفشي هذا الوباء لا سيما ما تعلق منها بتعليق كافة النشاطات التجارية و الترفيهية ذات الطابع التجاري المستقطبة لأعداد كبير من المواطنين إلى غاية إشعار لاحق على غرار قاعات الحفلات و السينما و المسرح و الحمامات و الحدائق العمومية و مقاهي الأنترنت و فضاءات التسلية و الترفيه.

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البليدة: تعليق نشاط السوق الأسبوعي للماشية بالأربعاء إلى اشعار لاحق
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 12:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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