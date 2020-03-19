عنابة: إجلاء نساء مدعوات من قاعة أفراح بعد إخطار من طرف مواطنين

عنابة - تدخل عناصر الحماية المدنية ليلة الأربعاء إلى الخميس لإجلاء نساء مدعوات إلى حفل زفاف من قاعة الأفراح "طاسيلي" التي تقع قبالة ميناء عنابة، حسب ما أفادت به لوأج مصلحة المناوبة لهذا السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأن تدخل الحماية المدنية الجاري حاليا جاء بطلب من مصالح الشرطة التي أبلغها مواطنون أعربوا عن استيائهم لإقامة حفل زفاف في الوقت الذي تقرر فيه غلق بداية من الاثنين الأخير قاعات الأفراح بولاية عنابة وذلك من طرف الوالي في إطار الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وكان مواطنون قد تجمعوا أمام قاعة الأفراح قبل أن يتدخل عناصر الشرطة لتأمين منافذ هذه القاعة و يوجهون دعوة لمصالح الحماية المدنية للتدخل كما أوضحه نفس المصدر الذي أشار إلى أن النساء اللواتي تم إجلاؤهن قد تم تحويلهن إلى مستشفى الجسر الأبيض التابع للمركز الاستشفائي الجامعي لعنابة.