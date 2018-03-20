Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: الحجر الصحي المباشر عقب وصول باخرتين تقلان جزائريين عقب إجلائهم من فرنسا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 20:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات
كوفيد-19: الحجر الصحي المباشر عقب وصول باخرتين تقلان جزائريين عقب إجلائهم من فرنسا

تيبازة - أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد الأربعاء من تيبازة أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي مباشرة بعد وصول باخرتين لنقل المسافرين على متنهما جزائريين تكفلت الدولة بإجلائهم من فرنسا التي تعرف انتشارا مقلقا لفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارته لمستشفى تيبازة الذي خصص كمستشفى مرجعي للانعاش قصد التكفل بالحالات المعقدة في جال تسجيلها, أنه سيتم التكفل بالجزائريين الذين تكفلت الدولة الجزائرية بإجلائهم من فرنسا ويرتقب أن يصلوا تباعا اليوم وغدا الخميس بكل من مينائي وهران والجزائر العاصمة .

وأبرز الوزير أنه تم تجنيد أطقم طبية مزودة بكاميرات حرارية و إجراء المعاينات على المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض الحمى لإخضاعهم التحاليل على مستوى معهد باستور.

ويتم حجر باقي المسافرين على مستوى هياكل تم تجنيدها إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستدد. 

ومن جهة أخرى, كشف وزير الصحة على أن عملية اقتناء أزيد من 50 كاميرا حرارية "جارية" فيما يتم استغلال أيضا الكاميرات الحرارية التي كانت تستعمل على مستوى الموانئ والمطار بعد قرار غلقها.

وبخصوص العمل عن بعد, أكد الوزير أن بعض الإدارات اتخذت في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية هذه التدابير لفائدة الموظفين والعمال والمستخدمين حسب ضرورة العمل, كما يمكن --يتابع الوزير-- أن تتخذ نفس الإجراءات بالنسبة للطلبة والمتربصين.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: الحجر الصحي المباشر عقب وصول باخرتين تقلان جزائريين عقب إجلائهم من فرنسا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 20:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.18

وباء كورونا: رفع القدرات الإنتاجية للمؤسسات في مختلف المجالات لتلبية الحاجيات الأساسية

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.18

كوفيد-19: الحجر الصحي المباشر عقب وصول باخرتين تقلان جزائريين عقب إجلائهم من فرنسا

20.03.18

كورونا: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية

20.03.18

عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة

20.03.18

الرئيس تبون: الجزائر الوفية لرسالة الشهداء "لن تسمح باستمرار الممارسات التي زرعت بذور…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله

20.03.16

وباء كورونا: المديرية الفنية الوطنية تطالب الأندية بتسطير برنامج تدريبي فردي خاص للاعبين

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.16

فيروس كورونا: اللجوء إلى "العزلة الجغرافية" لتعزيز التدابير الوقائية وتقليص المخاطر