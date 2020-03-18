بومرداس :انخراط "واسع" للمواطنين المتطوعين في حملات التطهير والتعقيم

بومرداس - تعرف حملات التطهير والتعقيم واسعة النطاق التي باشرتها السلطات العمومية ببومرداس عبر مختلف الساحات و البنايات العمومية و الخاصة, للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19), إنخراطا واسعا من طرف المواطنين المتطوعين وجمعيات المجتمع المدني, حسبما لاحظته وأج في عدد من المواقع.

وتجلب هذه الحملات الوقائية التي تشمل ربوع بلديات الولاية والتي إنطلقت أمس الثلاثاء, إضافة إلى أصحاب المحلات والفضاءات التجارية المختلفة وسكان العمارات, المواطنين المتطوعين في مختلف الفئات والأعمار.

ويعكس هذا الإنخراط الواسع في هذه العمليات التطهيرية, حسبما أفاد به عدد من المواطنين المتطوعين إلتقتهم وأج بأحد شوارع مدينة بومرداس, مدى الوعي الذي أصبح منتشرا في أوساط المجتمع بخطورة هذا الوباء المعدي وبضرورة الوقاية منه ومحاربته من خلال الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها السلطات العمومية في المجال.

كما إستحسن مواطنون آخرون كثيرا هذا الإنخراط الملاحظ من طرف الجميع في مختلف الحملات التنظيفية أملين أن يتواصل هذا التجند ليشمل كل فئات المجتمع عبر ربوع كل الولاية إلى غاية القضاء النهائي على هذا الوباء.

وتنطلق حملات التطهير والتعقيم التي يشرف عليها رؤساء البلديات والدوائر بالتعاون ومؤسسات مادينات والجزائرية للتطهير والحماية المدنية, بمساعدة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني, منذ الصباح الباكر وإلى وقت متأخر يتخلل ذلك توقف قصير لرد الأنفاس وتناول بعض الطعام, حيث يتم رش بالمبيدات والمطهرات مختلف الساحات والأماكن والفضاءات العمومية والشوارع الرئيسية عبر مختلف شوارع بلديات الولاية.

وتشمل هذه الحملات التطهيرية أيضا , التي تحمل شعار "حملة صفر كورونا " حسب مصدر من ديوان والي الولاية , تنظيف و تعقيم المقرات و المباني العمومية التي تشهد توافد يومي للمواطنين على غرار ملحقات البلديات و المستشفيات و الحدائق و الساحات العمومية والمكاتب البريدية و المقرات التجارية لمؤسسات اتصالات الجزائر وسونلغاز وغيرها إضافة إلى مقرات مختلف الهيئات الأمنية .

وتشمل هذه العمليات الوقائية كذلك ,التي ستتواصل إلى غاية نهايتها, إستنادا إلى نفس المصدر, إلزام أصحاب وسائل النقل العمومي و مسيري المواقف ومحطات النقل على غرار المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية وحافلات النقل العمومي للمسافرين وسيارات الأجرة بتطهير و تعقيم فضاءاتهم و عرباتهم مرتين في اليوم الواحد.