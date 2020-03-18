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خنشلة: هلاك شخص وجرح اثنين آخرين في حادث اصطدام مركبتين بششار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 11:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

خنشلة - هلك شخص و أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام مركبتين بمنطقة سيار ببلدية ششار (خنشلة)، حسب ما استفيد اليوم الأربعاء من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فإن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بششار تلقوا نداء استغاثة يفيد بوقوع حادث مرور نتج عن اصطدام مركبتين سياحيتين على مستوى الطريق الولائي رقم 8 في شطره الرابط بين بلدية ششار ومنطقة العقلة الميتة بالمنطقة المسماة سيار ليتنقلوا لعين المكان حيث تم إجلاء جثة شخص ( 38سنة) متوفى بعين المكان وتقديم الإسعافات الأولية لشخصين آخرين يبلغان من العمر 14 و30 سنة يعانيان من إصابات وجروح متفاوتة الخطورة.

وتم تحويل جثة الشخص المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية السعدي معمر بششار فيما تم إجلاء الجريحين نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بذات الهيكل الصحي.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

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خنشلة: هلاك شخص وجرح اثنين آخرين في حادث اصطدام مركبتين بششار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 11:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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