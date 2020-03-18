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شرطة المدية تقوم بحملة تحسيسية توعوية لفائدة المواطنين ضد انتشار عدوى فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 11:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

الجزائر - نظمت مصالح امن ولاية المدية أمس الثلاثاء حملة تحسيسية توعوية لفائدة المواطنين حول الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا وذلك في الإطار الحملة التحسيسية الوطنية المنظمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان العامة للمديرية .

كما تندرج هذه الحملة التي نظمت بالتنسيق مع مختلف القطاعات العمومية الفاعلة من مديرية الصحة و التجارة و مديرية النقل إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الدولة الجزائرية للحد من سرعة انتشار عدوى فيروس كورونا .

وتمثلت الحملة التحسيسية في تنظيم خرجة ميدانية من طرف إطارات الشرطة مرفوقين بمدراء القطاعات السالفة الذكر، شملت المستشفى المحلي محمد بوضياف بالمدية ، وذلك بتقديم ارشادات ونصائح من طرف اطباء المستشفى و أطباء تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، لفائدة المواطنين الوافدين إلى المستشفى لزيارة أقاربهم الماكثين بها مع توزيع مطويات توعوية من طرف عناصر الشرطة.

كما تم أيضا التنقل الى محطة نقل المسافرين بالمدية و الأماكن العمومية ، وبعض المحلات التجارية التي تعرف توافد كبير للمواطنين مثل المطاعم و المقاهي، تم من خلالها تقديم النصائح والإرشادات اللازمة لأصحابها الى جانب  سائقي وسائل النقل و المواطنين المسافرين المستغلين لها للوقاية من انتشار عدوى الفيروس.

وفي نفس الإطار، عملت مصالح امن ولاية المدية، على تحسيس مستعملي الطريق و أصحاب المركبات عبر طرقات امن ولاية المدية، بتوزيع مطويات و ملصقات توعوية عليهم على مستوى الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة لتحسيسهم أكثر للوقاية من فيروس كورونا.

آخر تعديل على الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 11:15
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شرطة المدية تقوم بحملة تحسيسية توعوية لفائدة المواطنين ضد انتشار عدوى فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 11:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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