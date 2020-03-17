فيروس كورونا: عمليات تطهير وتعقيم واسعة للمساجد والمرافق العمومية والأسواق بالجزائر العاصمة

الجزائر - شرعت المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر الثلاثاء في تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم "مكثفة وواسعة " لمختلف المساجد و المؤسسات التربوية والصحية والساحات والمرافق العمومية والشوارع عبر 57 بلدية بالعاصمة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار مدير عام المؤسسة حميمي مصطفى, في تصريح لوأج, بمناسبة انطلاق هذه المبادرة على مستوى كل من "مسجد السنة" و "سوق نلسون" و "محطة الحافلات الرميلة" ببلدية باب الوادي, أن العملية تطبيقا لقرار أصدره والي ولاية الجزائر يقضي بتطهير كافة المرافق العمومية ضمن التدابير الوقائية لحماية المواطن من الإصابة بفيروس كورونا.

و أضاف ان العملية المكثفة والواسعة للتطهير والتعقيم تشمل 57 بلدية مؤكدا أنه تم توفير كافة الوسائل البشرية والمادية لانجاح هذه المبادرة.

وأوضح أنه تم تسخير للعملية التي تمتد لغاية 30 أبريل المقبل, فرق عديدة من أعوان المؤسسة المختصين في مكافحة نواقل الأمراض لرش المبيدات والمطهرات على مستوى جميع الفضاءات العمومية على غرار المساجد و الأسواق ومحطات النقل العمومي وشبكات الصرف الصحي والمؤسسات التربوية والمراكز الصحية والأجزاء ما بين المساكن.

وذكر المصدر ذاته أن المؤسسة الولائية جهزت أعوانها المبرمجين لعمليات التطهير عبر مختلف بلديات العاصمة, بملابس وقائية ذات استعمال وحيد وذلك لحمايتهم خلال تنفيذ برنامج التطهير والتعقيم, كما أن جميع المواد المستعملة "معتمدة وغير ضارة بصحة الإنسان والبيئة".

من جهة أخرى, أفاد المتحدث أن المؤسسة قامت بإصدار ملصق توعوي يتضمن سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد يوضع عند مداخل كافة المساجد و الفضاءات العمومية, ويتم توزيعه عبر مختلف المؤسسات العمومية في إطار عمليات تحسيس المواطن حول ضرورة الوقاية و النظافة و مخاطر الفيروس و كيفية انتقال العدوى.

وفي ذات الشأن , أعلن السيد حميمي عن دخول حيز الخدمة اليوم للموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالمؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر : www.hupe-wa.dz, وذلك للتواصل مع المواطن و الإجابة عن كل إنشغالاته.

للتذكير, فقد تجاوب مواطنو وتجار المقاطعة الإدارية باب الوادي اقتربت منهم واج, مع هذه المبادرة الوقائية التي تهدف لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا داعين إلى تكثيف مثل هذه المبادرات مستقبلا.