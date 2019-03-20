عين تموشنت: تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات وحجز 21 مركبة

وتمت العملية بالتنسيق مع شرطة الحدود البحرية ومصالح الجمارك حيث تم ضبط قائمة تجاوزت 120 سيارة مشبوهة تم إدخالها إلى التراب الوطني وتم وضعها في السير باستعمال وثائق ادارية مزورة بتواطئ من بعض موظفي مكاتب حركة السيارات على مستوى ولايات من الوطن، حسبما أبرزه ذات المصدر.
وقد سمحت عملية نشر الأبحاث عن هذه المركبات محل الشبهة بحجز كنتيجة أولية 21 مركبة من مختلف الأصناف ضبطتها مصالح فرقة البحث و التدخل للأمن الولائي لعين تموشنت فيما تتواصل الأبحاث بشأن باقي السيارات بالتنسيق مع باقي المصالح الأمنية وفق نفس المصدر.
وكانت هذه المركبات المحجوزة متداولة بطريقة غير قانونية باستعمال ملفات قاعدية مزورة و منها غير المطابقة للمواصفات التقنية حسب خبراء مديرية الصناعة والمناجم الذين أكدوا تزوير رقمها التسلسلي المصكوك على هيكلها، كما أضافه نفس المصدر.
وأثبتت التحقيقات بشأن ذات القضية تورط عدد من المشتبه فيهم حيث تم إنجاز إجراء قضائي ضدهم تم وضعه تحت تصرف نيابة محكمة عين تموشنت مثلما أشير إليه.