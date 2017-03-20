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حملة حصاد الذرة الصفراء: استهداف نحو 80 هكتار بأدرار

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 10:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات
حملة حصاد الذرة الصفراء: استهداف نحو 80 هكتار بأدرار

أدرار - تستهدف حملة حصاد الذرة الصفراء بولاية أدرار مساحة إجمالية بنحو 80 هكتار برسم الموسم الفلاحي الجاري، كما استفيد الثلاثاء من مديرية المصالح الفلاحية.

وتم تسخير كافة الإمكانيات المادية و البشرية لضمان السير الحسن لحملة الحصاد التي تتواصل بمستثمرات المحيط الفلاحي ''سطح عزي'' بإقليم بلدية فنوغيل بجنوب أدرار، وفق ذات المصدر.

وشهد نشاط زراعة الذرة الصفراء بولاية أدرار تذبذبا "ملحوظا" في المساحة المزروعة خلال السنوات الأخيرة مما أنعكس ذلك بشكل مباشر على كميات الإنتاج، مثلما جرى شرحه.

وفي هذا الصدد، فقد جرى خلال الموسم الفلاحي الماضي( 2018/ 2019 ) زراعة 3.890 هكتار بكمية محصول بلغت أكثر من 27.900 قنطار في حين عرف الموسم الذي قبله (2017/2018) زراعة 1.663 هكتار ، و698 هكتار في موسم (2016 / 2017) بكمية إنتاج بلغت أزيد من 24.700 قنطار التي رفعها ديوان الأعلاف ببوقطب (ولاية البيض)، وفق ذات المصدر.

وأرجع الفلاحون هذا التذبذب في المساحات المزروعة إلى انعدام الإستقرار في القرارات المتعلقة بمرافقة هذا النشاط، سيما المتعلقة بالدعم مما تسبب في عزوف الكثير من الفلاحين عن مزاولة هذا النشاط، حسبما أشار إليه رئيس المجلس المهني لشعبة الحبوب بأدرار أم الغيث عبد الله.

وفي سياق ذي صلة، أعرب مزارعو الذرة بالولاية عن ارتياحهم للإتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين ديوان تغذية الأنعام ببوقطب (ولاية البيض) ومنتجي الذرة بأدرار، معربين عن أملهم في استمرار هذا الإجراء التعاقدي.

وتم التأكيد أن هذا الإجراء سيشكل عامل ضمان و استقرار لهذا النشاط، مما يحفز المنتجين على مضاعفة الجهود لكسب رهان التحدي برفع الإنتاج من خلال توسيع المساحة المزروعة و زيادة المردودية باعتمادا المرافقة التقنية من طرف الهيئات المعنية ، بما يساهم في تعزيز الإنتاج الوطني و تقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج العلفي.

كلـمات مفتـاحيــة :
حملة حصاد الذرة الصفراء: استهداف نحو 80 هكتار بأدرار
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 آذار/مارس 2020 10:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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