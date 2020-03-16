فيروس كورونا/البليدة: تجهيز أربعة سيارات إسعاف بعتاد العزل الصحي

وأوضح لـ/وأج الملازم الأول عادل الزغيمي أنه تم تخصيص أربعة سيارات إسعاف تابعة للوحدة رئيسية للحماية المدنية لنقل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بحيث تم تجهيزها بعتاد العزل الصحي الذي سيساهم في الحيلولة دون تفشي العدوى.
ويهدف هذا الإجراء الوقائي - يضيف ذات المصدر - إلى عزل المشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس لتفادي تفشي العدوى وكذا حماية فرق التدخل الخاصة بالحماية المدنية من مختلف الأخطار المعرضين لها, وكذا تسهيل وتسريع عملية تعقيم سيارات الإسعاف بجهاز التعقيم بهدف وضعها في الخدمة في أسرع وقت ممكن.
كما جدد ذات المتحدث دعوة المواطنين بالالتزام بالإرشادات التي من شأنها التقليل من انتشار عدوى الفيروس و خاصة التقليل من التنقل و التزام منازلهم و الحرص على النظافة الشخصية وغسل الأيدي باستمرار هذا إلى جانب التأكيد على تفادي الاحتكاك المباشر بالآخرين سواء عبر المصافحة أو التقبيل.
كما دعا ذات المتحدث المواطنين إلى الاتصال عبر الرقمين الأخضرين 3030 الخاص بمصالح الصحة و 1021 الخاص بالحماية المدنية لطلب المساعدة أو الاستفسار.