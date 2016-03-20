الجزائر العاصمة: توقيف أزيد من 4.400 مشتبه فيه في قضايا إجرامية مختلفة خلال فبراير المنصرم

الجزائر- أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر فبراير المنصرم أزيد من 4.400 مشتبه فيه متورط في قضايا إجرامية مختلفة, مع حجز ما يفوق 8 كغ من المخدرات (القنب الهندي), حسبما ورد يوم الأحد في بيان لخلية الاتصال لذات الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أنه وفي إطار محاربة الجريمة الحضرية قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر فبراير المنصرم بمعالجة 3.957 قضية أفضت إلى توقيف 4.489 مشتبه فيه متورط في قضايا إجرامية مختلفة.

وسجل من بين المشتبه فيهم تورط 2.350 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية و195 شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و 1.944 شخص متورط في قضايا مختلفة.

ومن بين القضايا المعالجة --حسب ذات البيان-- 655 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص, 349 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة فقد عالجت ذات المصالح 37 قضية و 606 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى 131 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

وأشار ذات المصدر انه تم معالجة بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة 387 قضية تورط فيها 195 شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية أودع منهم 22 مشتبها فيه الحبس المؤقت.

أما في إطار مكافحة المخدرات فقدت تمت معالجة 2.175 قضية تورط فيها 2.350 شخص مع حجز 136ر08 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى 19.174 من المؤثرات العقلية و 99ر02 غرام من الكوكايين, و 29ر7 غرام من الهيروين وكذا 24 قارورة محلول مخدر.

وأبرز ذات المصدر فيما يخص الوقاية المرورية تسجيل خلال هذه الفترة 22.657 مخالفة مرورية تم على إثرها سحب 8.314 رخصة كما تم تسجيل 59 حادث مرور جسماني

أصيب على إثرها 61 شخص بجروح أسفرت عن وفاة 04 أشخاص مشيرا أن أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ 1192 عملية حفظ النظام.

وورد في ذات الحصيلة بخصوص نشاطات الشرطة العامة والتنظيم قيام قوات الشرطة بـ 202 عملية مراقبة النشاطات التجارية المنظمة أين تم تنفيذ 10 قرارات غلق صادرة عن السلطات المختصة.

من جهة أخرى أشار البيان تسجيل خلال نفس الفترة 40.812 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17,بالإضافة إلى 1453 مكالمة خاصة بالرقم 104.