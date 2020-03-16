برج بوعريريج: المواطنون يرفضون السقوط في حالة الهلع بسبب كورونا

برج بوعريريج - أكد عدد من المواطنين بمدينة برج بوعريريج اليوم الاثنين على "عدم السقوط في حالة الهلع" لكن "دون إغفال أخذ احتياطاتهم الوقائية" لتجنب انتشار فيروس كورونا".

وأوضح في هذا الشأن العديد من المواطنين التقت بهم /وأج بوسط المدينة أنهم يرفضون السقوط في حالة الخوف المفرط، معترفين بوجود وضعية صحية خطيرة تستوجب أخذ الاحتياطات الوقائية، على غسل الأيدي باستمرار و تجنب الأماكن المكتظة وتفادي المصافحة و المعانقة و الحرص على ارتداء الكمامات التي لوحظ ارتداؤها بشكل لافت عبر شوارع المدينة.

من جهته، قال في هذا الشأن عامر. ب (40 سنة) ناشط جمعوي : "حقيقة صار الناس الآن أكثر وعيا بوجود خطر فعلي من انتشار فيروس كورونا. قبل اليوم لم يكن الكثير يعطون الأمر أهمية و الآن مع مشاهدتهم لما يحدث في دول أوروبا الأكثر تطورا في مجال الرعاية الصحية وعبر مختلف مناطق العالم، تغيرت التصرفات اليومية للعديد من الأشخاص في مختلف أحياء المدينة".

ويتجلى ذلك في "ارتداء عمال المقاهي و المطاعم للكمامات و القفازات الصحية وهو أمر مشجع وأن الوعي بالخطر صار ملموسا"، على حد تعبير نفس المتحدث.

في ذات السياق، أشارت السيدة باية.ح (34 سنة) عاملة بإحدى المؤسسات إلى "وجوب غلق المحلات و العنابر التي يتم استخدامها لتقديم الدروس الخصوصية في الوقت الذي قررت السلطات العمومية تعليق الدراسة في كل الأطوار التربوية و تقديم فترة العطلة الربيعية".

وتساءلت السيدة باية : "لماذا يتم التغاضي عن مواصلة بعض الأساتذة جمع التلاميذ داخل مستودعات بحجة تقديم الدروس الخصوصية، بينما يحذر الجميع من التجمع في الأماكن المغلقة لما يشكله ذلك من خطر و يساهم في تفشي الوباء".

من جانبه، اتخذ المجلس الشعبي البلدي لبرج بوعريريج جملة من التدابير، على غرار القيام بعملية واسعة لتنظيف و تعقيم الأماكن العمومية من خلال الرش بالمنظفات، كما لوحظ بمحطة المسافرين و مواقف النقل الحضري و فروع مؤسسة "بريد الجزائر"، داعيا المواطنين إلى التقليل من التوافد على الأماكن العمومية إلا للضرورة.

كما قررت مديرية الشباب و الرياضة بالولاية غلق المسابح و الملاعب الجوارية و تعليق كل النشاطات الرياضية، شأنها في ذلك شأن مديرية الثقافة التي قررت هي الأخرى تعليق كل نشاطاتها، فيما قامت مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن بفتح باب الاتصال بالمواطنين عبر شبكة الإنترنت و الرد على انشغالاتهم، تفاديا لتنقلهم نحو مكاتبها.

أثناء تجوال /وأج عبر شوارع عاصمة الولاية، لوحظ أيضا و بشكل طفيف تهافت أعداد أخرى من المواطنين على محلات بيع المواد الغذائية لاقتناء مستلزماتهم خشية وقوع حالة ندرة مع مرور الوقت.

من جهتها تعتزم مديرية التجارة منح رخص للتجار تسمح لهم بتسويق بضاعتهم و مزاولة نشاطهم بشكل متنقل داخل الأحياء السكنية، عوض البقاء داخل السوق تفاديا لحالات الاكتظاظ التي تنجم عن توجه السكان إلى مكان واحد للتسوق، حسب ما أفاد به أحد إطاراتها.

للإشارة، فقد سجلت مديرية الصحة و السكان بالولاية "ثلاث حالات مشتبه إصابة أصحابها بفيروس كورونا"، ليتم وضعهم في الحجر الصحي بالمؤسسات الاستشفائية لبلديات المهير و رأس الوادي و برج غدير في انتظار ظهور نتائج التحاليل من معهد باستور (الجزائر العاصمة)، حسب ما أفاد به مدير القطاع عبد الله قاسي قاسي.