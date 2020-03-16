تونيك صناعة بتيبازة: تعليق صب الأجور بعد تسجيل اضطرابات وفوضى داخل المصنع

تيبازة - أعلنت المديرية العامة للمجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب "تونيك صناعة" اليوم الإثنين تعليق عملية صب الأجور المتأخرة بعد تسجيل اضطرابات وفوضى داخل المصنع الكائن ببوإسماعيل بولاية تيبازة، حسب ما علمته وأج لدى المؤسسة.

وأعربت إدارة المصنع في مذكرة إعلام موجهة للعمال عن "أسفها الشديد" لتسجيل "صعوبات" حالت دون الانتهاء من عمليه صب أو دفع متأخرات الأجور المتبقية ما ترتب عنه قرار "تعليق" دفعها إلى حين "عودة الاستقرار والهدوء للمؤسسة والإستئناف الفعلي للعمل"، الذي توقف إثر إضراب مفتوح منذ تاريخ 17 فبراير الماضي.

وتتمثل الصعوبات والفوضى التي تتحدث عنها المذكرة في قيام اليوم مجموعة من العمال ب"عرقلة التحاق مدراء المصنع بمكاتبهم وأداء واجباتهم ومهامهم" ما حال دون إتمام عملية احتساب الأجور المتأخرة والمتعلقة خاصة بشهري يناير وفبراير.

وتعرض اليوم كل من مدير الموارد البشرية ومديرة المالية والمحاسبة وكذا مسؤولة مصلحة الأجور للمنع من الالتحاق مكاتبهم مع اصرار العمال على مواصلة الإضراب المفتوح الذي قضت بشأنه محكمة القليعة في بتاريخ 19 فبراير الفارط بعدم الاختصاص النوعي في انتظار إستئناف الحكم على مستوى مجلس قضاء تيبازة. وأبرزت المذكرة أن المسؤولين الذين منعوا من الالتحاق بمكاتبهم يقع على عاتقهم مسؤولية صب الأجور من خلال "جمع البيانات لاحتساب الرواتب" و "جمع مستندات الاجور لأجل صبها" و كذا "إصدار كشوف الأجور لشهري يناير و فبراير".

كما حذرت الإدارة العامة من خطورة الوضعية التي وصفتها ب"المزرية"، مبرزة أنها تتحمل "مسؤولية حماية سلامة وأمن الإطارات المكلفة بالتسيير".

من جهة أخرى، أكدت إدارة المصنع أنه رغم كل هذه العراقيل، سيتم بذل كل المجهودات لجمع البيانات وإصدار كشوف الأجور لكل عامل بمجرد توفير كل الشروط والظروف الملائمة مجددة الدعوة للعمال من اجل التعقل واستئناف العمل.

وبخصوص العمال الذين قدموا شكاوي حول "محتوى الأجور المستلمة"، دعت المذكرة إلى "الانتظار" حتى "التسوية الكاملة للأجور المتأخرة" قبل معالجتها وتسوية الوضعيات على مستوى مديرية الموارد البشرية.

وجددت الإدارة العامة التذكير بمساعيها لإيجاد حلول ناجعة وتوجيه في كل مرة نداءات التهدئة والتعقل إلى جانب التعهد بصب جميع متأخرات الأجور (30 بالمائة المتبقية من الراتب الشهري لأشهر أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر) رغم المتاعب المالية التي يمر بها المصنع الذي يسجل عجزا ماليا يقدر ب10 مليار دينار.

و كان مجلس إدارة المجمع قد أعلن الخميس الماضي عن جملة من التدابير لتسوية الأجور المتأخرة منذ شهر أكتوبر الماضي، مبادرة واجهها العامل و الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ب"الرفض" واصفين الخطوة ب" الحلول الترقيعية" ما زاد من تأزم الوضع أكثر و اتضح جليا الانسداد الواقع حاليا بين الإدارة و العمال.