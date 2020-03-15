فيروس "كورونا : مديرية التجارة بالعاصمة تدعو للتوقف الفوري لنشاط قاعات الحفلات والحمامات وقاعات الألعاب

الجزائر - دعت مديرية التجارة لولاية الجزائر اليوم الأحد جميع التجار الناشطين في مجال قاعات الحفلات والحمامات وقاعات الألعاب والملاهي والمعارض الموسمية للتوقف الفوري عن نشاطهم في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا, حسبما جاء في تعليمة لذات الهيئة إلى رؤساء المفتشيات الإقليمية للتجارة.

وأوضحت التعليمة التي تحصلت وأج على نسخة منها أنه "في إطار تعزيز الوقاية لمكافحة خطر تفشي وانتشار فيروس كورونا, وتطبيقا لتعليمات السيد والي ولاية الجزائر الهادفة لمراعاة المصلحة العامة, أطلب منكم الأتصال بمسيري المحلات التجارية التي تنشط في المجالات التالية: الملاهي, قاعات الحفلات, الحمامات, قاعات الألعاب والتظاهرات التجارية الموسمية بغرض دعوتهم لضرورة غلق محلاتهم التجارية وإيقاف نشاطاتهم التجارية فورا وإلى غاية 5 أبريل 2020 وهذا كإجراء احترازي ووقائي من تفشي وباء كورونا وحفاظا على سلامة المواطنين".

وأضافت الوثيقة أنه "في حالة عدم امتثال أصحاب النشاطات المذكورة أعلاه لهذه التعليمات ستطبق عليهم الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالات".