فيروس كورونا: مؤسسة نقل المسافرين للوسط تتخذ عدة اجراءات وقائية

الجزائر - اتخذت المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط جملة من الاجراءات الاحترازية لحماية مسافريها وعمالها من فيروس كورونا, حسبما أفاد به يوم الأحد بيان للمؤسسة.

و تم اتخاذ هذه الاجراءات المستعجلة عقب اجتماع لأعضاء خلية الأزمة التي تم تنصيبها خصيصا لواجهة فيروس كورونا خاصة وأن المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط تبرمج رحلات بشكل يومي عبر كامل التراب الوطني, حسب نفس المصدر.

و تسعى المؤسسة من خلال هذه الاجراءات إلى زيادة الحيطة و الحذر في سبيل التقليص من حدة تفشي الوباء عبر الالتزام بالإرشادات الواجب اتباعها في مثل هذه الظروف و على رأسها نظافة اليدين و اجتناب الاحتكاك المباشر بين الاشخاص.

كما تشمل الاجراءات وضع الكمامات و القفازات بالنسبة للسائقين و القابضين, تطهير الحافلات بالمعقمات الكحولية قبل وبعد كل رحلة فضلا عن تعليمات وجهت للعاملين بالحافلة عند اكتشاف مسافر يحمل أعراض فيروس كورونا أثناء الرحلة.

و تؤكد المؤسسة أن هذه الارشادات موجهة أيضا لكل عمالها بما فيهم الإطارات و الإداريين و العمال بمختلف الورشات التقنية و الميكانيكية و أعوان الأمن و المنظفين, حسب البيان.