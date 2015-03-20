النعامة: حجز 75 قنطار من القمح اللين كانت موجهة للتهريب

النعامة ـ تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية النعامة من حجز 75 قنطارا من القمح اللين كانت موجهة للتهريب, حسب ما علم يوم الأحد لدى ذات السلك الأمني.

وتمت العملية أمس السبت عندما قام عناصر الدرك الوطني بتوقيف شاحنة نصف مقطورة كانت محملة بمادة القمح اللين بعد أن حاول سائقها, الذي لا يحوز على أية وثيقة ترخص له نقل هذه البضاعة, عبور مسلك ترابي من أجل الإفلات من المراقبة على مستوى الجهة الشمالية الغربية لبلدية النعامة ولكن سرعان ما تم توقيفه, وفق نفس المصدر.

وتم حجز هذه الكمية من القمح اللين في إطار عمل متواصل للحد من الحركية التجارية غير القانونية لهذه المادة المدعمة والموجهة في الأصل للمطاحن من أجل التحويل والتي يستعملها البعض كأعلاف للمواشي وكذا مكافحة كل ما يضر بالاقتصاد الوطني, كما أشير اليه.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية, وفق نفس المصدر.