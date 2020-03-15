Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيزي وزو: نقابة الصيادلة تؤجل الإضراب المقرر غدا الاثنين بسبب فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

تيزي وزو - قرر مكتب تيزي وزو للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة تأجيل الإضراب الذي كان مقررا يوم غد الاثنين وذلك بسبب وباء كورونا, حسبما علم يوم الأحد من رئيسه, مولود سماعيلي.

وصرح السيد سماعيلي لـ/وأج أنه "إثر التطورات المسجلة بسبب فيروس كورونا, اجتمع مكتب النقابة لتيزي وزو أمس السبت في دورة استثنائية وأصدر قرارا نابعا من حس مسؤولية مهنيي الصحة لتجميد الإضراب الذي كان مقررا يوم غد وتأجيله لوقت لاحق. وضعنا مطالبنا على جنب إلى غاية مرور هذه الأزمة".

كما جاء في بيان لنفس النقابة أن "هذه الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم, تفرض علينا أن نتصرف بمسؤولية كمهنيي الصحة وتحمل ولعب دورنا في تحسيس ووقاية المواطنين ضد انتشار هذا الوباء".

وأطلقت نقابة الصيادلة لتيزي وزو نداء لجميع الصيادلة للمشاركة "بشكل فعال" في الحملة الوقائية التي أطلقتها المنظمة العالمية للصحة والسلطات الصحية للبلاد و"تقديم النصائح والمعلومات اللازمة للمرضى لاحتواء خطر العدوى", وفقا لذات البيان .

كلـمات مفتـاحيــة :
تيزي وزو: نقابة الصيادلة تؤجل الإضراب المقرر غدا الاثنين بسبب فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 17:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.15

المديرية العامة للأمن الوطني تكثف نشاطاتها الاتصالية لمواجهة فيروس كورونا

20.03.15

سلطة ضبط السمعي البصري تؤجل اللقاء الخاص ببرامج شهر رمضان إلى موعد لاحق

20.03.15

فيروس كورونا: تراجع "محسوس" للوافدين على المساحات والأسواق العمومية بالبليدة

20.03.15

النعامة: حجز 75 قنطار من القمح اللين كانت موجهة للتهريب

20.03.15

الخطوط الجوية الجزائرية: عمليات ترحيل عديدة لجزائريين بالخارج، منذ بداية تفشي وباء…

20.03.15

وباء كورونا: تأجيل كل المنافسات الرياضية إلى غاية 5 أبريل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.12

مذكرة تفاهم مرتقب توقيعها بين وزارة الطاقة ومبادرة "ديزرتيك" أبريل المقبل

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط