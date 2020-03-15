سكن: وكالة "عدل" تستدعي مكتتبي العاصمة لسحب مقررات التخصيص لموقع سيدي عبد الله

الجزائر - دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اليوم السبت المكتتبين بولاية العاصمة إلى الشروع في سحب مقررات التخصيص ابتداء من يوم غد الأحد 15 مارس، حسبما أفاد به بيان للوكالة.

وتعني العملية مكتتبي برنامج البيع بالإيجار لولاية الجزائر العاصمة (موقع سيدي عبد الله) المعنيين بمقررات التخصيص بحيث بإمكانهم تحميلها من الموقع الإلكتروني ابتداء من يوم غد الأحد 15 مارس 2020 .

وفي ظل مطالبة المكتتبين بسكناتهم التي اكتتبوا للحصول عليها منذ سنة 2013 ، تؤكد الوكالة لمكتتبي 36 ولاية المعنية بهذه العملية، أنهم مبرمجين بصفة تدريجية إلى غاية تمكينهم من الحصول على مقرراتهم.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة السيد كمال ناصري قد أكد في 25 فبراير الماضي أنه سيتم استدعاء المكتتبين تدريجيا عند جاهزية مشاريعهم، أين أشار في هذا الإطار إلى إشكالات نقص العقار بالعاصمة والذي يكبح إنجاز هذه المشاريع.

وقال الوزير إن القطاع يعمل على استغلال المساحات من الأراضي التي كانت تحتلها البيوت القصديرية لإنجاز برامج عدل.

وشرعت الوكالة أواخر فبراير في استدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص عبر 36 ولاية منهم 32 ألف مكتتب من العاصمة .

وحسب الوزير فإن السكنات التي تم تخصيصها بلغت حاليا أزيد من 70 بالمائة من الإنجاز ، بحيث تم إعطاء تعليمات للوكالة بفتح الموقع .

وحسب الوزير تشمل صيغة عدل نحو 560 ألف وحدة سكنية للانجاز ، استفاد منها حتى الآن 128 ألف مكتتب.