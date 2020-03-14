وهران: زيارات للمناطق الصناعية لأرزيو وبطيوة لجمع عروض التشغيل

ووفقا لذات المصدر فإن مسؤولي الوكالتين المحليتين للتشغيل بأرزيو و بطيوة, كلفوا بمهمة البحث عن عروض التشغيل لفائدة الشباب البطال لهاتين المنطقتين اللتين تزخران بأكبر الوحدات الصناعية البتروكيماوية بالجهة الغربية للوطن.
وتأتي هذه العملية في إطار "تفعيل سياسة التشغيل ومواكبتها وفقا لتطلعات الشباب الطامحين للظفر بمناصب عمل وكذا تماشيا ومتطلبات تقليص ظاهرة البطالة", حسبما أشير إليه.
وهناك طلب كبير على العمل في هاتين المنطقتين من طرف الشباب خاصة منهم حاملي الشهادات, غير أن العروض التشغيلية لفائدتهم قليلة جدا الأمر الذي تترجمه سلسلة الاحتجاجات المسجلة من قبل شباب المنطقتين في الفترة الأخيرة.
وذكر ذات المصدر أن "الهدف الأساسي من هذه العملية هو إعطاء فرصة لشباب المنطقتين في العمل وكذا حمل المشغلين على احترام القانون الذي يقضي بإلزامية المرور عبر وكالات التشغيل".
ويجدر الذكر أن وكالتي أرزيو وبطيوة احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة بوهران من حيث عدد طالبي العمل بتسجيل ما يفوق 8.000 للأولى وأكثر من 7.000 للثانية فيما جاءتا في المرتبتين السادسة والسابعة في تنصيب طالبي العمل من خلال أزيد من 1.300 تنصيب للأولى وأكثر من 1.300 للثانية, حسبما جاء في تقرير للجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل للمجلس الشعبي الولائي الذي عرض نهاية السنة الماضية في دورته الأخيرة.