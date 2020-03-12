Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تمنراست: ضرورة تحقيق مساعي الصلح لضمان تماسك المجتمع  

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 366 مرات
تمنراست: ضرورة تحقيق مساعي الصلح لضمان تماسك المجتمع  

تمنراست - دعا عضو المجلس الإسلامي الأعلى الدكتور سعيد بويزري يوم الخميس من تمنراست إلى ضرورة العمل على تحقيق مساعي الصلح لضمان تماسك المجتمع.

وأوضح المحاضر خلال ندوة علمية بدار الثقافة نظمت ضمن برنامج القافلة العلمية التي تحتضنها تمنراست حول "القيم الوطنية في الخطاب الديني"، أن تكريس قيم الصلح لها أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع وهي الكفيلة بضمان التماسك والاستقرار داخل الأسرة والمجتمع".

وأبرز عضو المجلس الإسلامي الأعلى أهمية تظافر الجهود لحل النزاعات في المجتمع، مشددا في هذا السياق على أهمية التشاور لضمان نجاح مساعي تحقيق قيم الصلح.

وبالمناسبة، أكد الدكتور بويزري أن الزوايا وأعيان منطقة تمنراست يؤدون "دورا كبيرا" في حل الخصومات الاجتماعية التي يفرزها الواقع، داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز الدور الإجتماعي للزوايا والأعيان بما يساهم في تقوية أواصر الأخوة والتضامن في المجتمع.

يذكر أن الندوة العلمية التي حضرها ثلة من المشايخ و طلاب المعهد الإسلامي و منتسبي سلك الشؤون الدينية والأوقاف وممثلي ساكنة المنطقة، تندرج في إطار تنظيم القافلة العلمية التي يتضمن برنامجها تنشيط عدة لقاءات وندوات التي تعالج محاور اجتماعية مختلفة و التي من شأنها أن تساهم في تأطير الحياة اليومية للمواطنين  و ترقية الوعي الجماعي، حسب ما أوضح مدير الشؤون الدينية والأوقاف بتمنراست بن مالك أحمد.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 17:22
كلـمات مفتـاحيــة :
تمنراست: ضرورة تحقيق مساعي الصلح لضمان تماسك المجتمع  
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 14:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 366 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.14

جراد يشرف على تخصيص مصلحة جديدة بمستشفى فرانس فانون لحجر المشتبه فيهم مصابين بفيروس كورونا

20.03.14

كوفيد-19: السيد عمار بلحيمر ينصب خلية دائمة لليقظة و المتابعة

20.03.14

تعليق الرحلات: الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن إجراءات خاصة لفائدة المسافرين

20.03.14

عين تموشنت: وزيرة التضامن تشرف على قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة

20.03.14

إدانة عملية اختطاف تومنة اليزيد، والمطالبة بالتدخل لمنع سلسلة الانتهاكات

20.03.14

الرئيس تبون: ذوي الاحتياجات الخاصة "قوة فاعلة" في التغيير لبناء أسس الجمهورية الجديدة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط