وهران: حجز1.844 قناع طبي وقائي بالمطار الدولي والميناء

وهران - تمكن أعوان الجمارك على مستوى كل من المطار الدولي "أحمد بن بلة" وميناء وهران من حجز 1.844 وحدة من الأقنعة الطبية الواقية , حسبما أفاد بذلك لوأج يوم الخميس المدير الفرعي للإعلام الآلي والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بوهران.

وقد تمكن أعوان الجمارك بالمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى ميناء وهران من حجز 1.300 وحدة من الأقنعة الطبية الواقية بعد أن اكتشف أنها كانت مخبأة داخل حقيبة لأحد المسافرين المتوجهين إلى اسبانيا, وفقا لما صرح به السيد زاوي إبراهيم.

وبدورهم تمكن أعوان الجمارك بالمفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المطار الدولي "أحمد بن بلة" لوهران من حجز 544 وحدة من الأقنعة الطبية الواقية كانت مخبأة داخل حقيبة لأحد المسافرين المتوجهين إلى فرنسا.

وأضاف نفس المصدر أنه فور إتمام الإجراءات الإدارية تم توجيه هذه الكمية المحجوزة إلى القطاع الصحي بالولاية.

يذكر أنه في إطار التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان مختلف شروط الوقاية بالجزائر من انتشار فيروس "كورونا" المنتشر في العالم تم اقرار منع تصدير جميع وسائل الوقاية الصحية منها الأقنعة الطبية الوقائية.