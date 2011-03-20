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الميناء الجاف بالسانية (وهران): رفض دخول 14 طنا من المربى الخاص بمرضى السكري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 19:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
الميناء الجاف بالسانية (وهران): رفض دخول 14 طنا من المربى الخاص بمرضى السكري

وهران - رفضت مصالح المراقبة في الحدود دخول حمولة 14 طنًا من المربى الخاص بمرضى السكري قادمة من إسبانيا إلى الميناء الجاف بالسانيا (وهران) خلال العشرة أيام الأولى من شهر مارس الجاري، حسبما أستفيد يوم الأربعاء من المديرية الجهوية للتجارة لوهران.

وأبرز رئيس مصلحة التخطيط والمراقبة والمتابعة فؤاد هلايلي أنه "تم رفض دخول هذه الشحنة التي تبلغ قيمتها 6ر2 مليون دج إلى الميناء الجاف بالسانيا (وهران) بسبب مخالفة تتعلق بمدة صالحية المنتج المستورد".

كما تم رفض دخول حمولة 8 طن من نكهات الطعام قادمة من سويسرا بقيمة 5ر2 مليون دج إلى ميناء وهران بسبب مغالطة في السلعة، يشير نفس المصدر.

ومن جهة ثانية رفضت نفس المصالح دخول إلى ميناء وهران حمولة 14 طن من الجبن الموجه للتحويل قادمة من ألمانيا بقيمة 7 مليون دج وذلك بسبب الاسم المزدوج على الوسم.

وبميناء الغزوات (تلمسان) تم رفض دخول 24 طناً من أغذية القطط والكلاب قادمة من إسبانيا بقيمة 33 مليون دج لغياب الوسم الإجباري باللغة العربية.

كما رفضت مصالح المراقبة في الحدود بميناء مستغانم خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري دخول حمولة 174 طن من الفطر بقيمة 7ر16 مليون دج بسبب ازدواجية معلومات المؤسسة في الوسم.

للتذكير تغطي المديرية الجهوية للتجارة لوهران ولايات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان وعين تموشنت.

 

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الميناء الجاف بالسانية (وهران): رفض دخول 14 طنا من المربى الخاص بمرضى السكري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 19:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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