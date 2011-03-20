نفايات بحرية: جمع أزيد من 2380 طن عبر شواطئ الجزائر العاصمة خلال 2019

الجزائر - تمكنت مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر من جمع أكثر من 2380 طن من النفايات على مستوى شواطئ العاصمة وكميات "معتبرة" من العجلات المطاطية والخشب التي يلفظها البحر خلال سنة 2019، حسبما علم اليوم الأربعاء من المدير العام لذات المؤسسة.

وأوضح حميمي مصطفى في تصريح لـ/وأج أن أعوان مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر (HUPE) خلال السنة المنصرمة عبر 7036 عملية من جمع زهاء 74ر2381 طن من النفايات على مستوى 69 شاطئ بالعاصمة بما فيها الشواطئ غير المسموحة بها.

وأضاف ذات المصدر أنه تم رفع كميات "معتبرة" أخرى من العجلات المطاطية والخشب يتم جمعها عبر الساحل العاصمي، مبرزا أن العملية تندرج في إطار الحفاظ على صحة المواطن وحماية البيئة البحرية.

وأشار أن فرق أعوان النظافة التابعين المؤسسة -- الذين يعملون طيلة السنة وفق نظام المداومة لجمع مختلف أنواع النفايات التي يلفظها البحر على مستوى 17 بلدية ساحلية على امتداد 97 كلم -- يجمعون أزيد من 9 طن من النفايات يوميا.

وأبرز المسؤول الى أن فترة موسم الاصطياف تعرف ارتفاعا في حجم النفايات بفعل التوافد الكبير على الشواطئ، كما تعرف فترة الخريف هذه الظاهرة بسبب حركية البحر التي تدفع بهذه الكميات الضخمة من النفايات نحو الشواطئ ليتم جمعها، مضيفا أنه تم تسخير كافة الوسائل للعملية.

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ومن جهة أخرى تركز المؤسسة في مهامها لحماية الشريط الساحلي على المتابعة الجيو-مورفولوجية لمراقبة بيانات تآكل الحيد البحري لاستغلال معطياتها في إنجاز المخططات والخرائط حيث تم تسجيل في إطار مشاريع تطوير الساحل 342 عملية مراقبة.

وأضاف نفس المسؤول أنه يتم مراقبة كافة أنواع العوالق البحرية النباتية السامة في وإحصاء مختلف الظواهر مثل المياه الملونة (التزهر)،ومراقبة الكائنات المنتجة للسموم الخطيرة.

من جهة ثانية تم تسجيل في إطار مكافحة الامراض المتنقلة عبر المياه والاغذية إجراء 15.267 تحليل تشمل تحاليل بكتريولوجية وأخرى خاصة بالعوالق السامة والفيزيو- كيميائية لمياه البحر إلى جانب تحاليل دورية لمراقبة مياه المسابح والشواطئ بالعاصمة لسلامة المواطن، يبرز ذات المصدر.

وأوضح أن مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر نظمت إلى جانب ذلك حملات تحسيسية توعوية في مجال حماية البيئة والنظافة والفرز الانتقائي شملت 1684 عملية وذلك لفائدة أزيد من 82.300 شخص على مستوى المؤسسات التربوية و الشواطئ والمخيمات الصيفية فضلا على خرجات ميدانية لمتابعة وإحصاء المنشآت الصناعية ومحطات الخدمات ، يبرز ذات المصدر.

وذكر السيد حميمي أن الحملة التحسيسية الخاصة بمكافحة "بعوض النمر" التي ستنطلق بداية من 15 مارس الجاري على مستوى العديد من بلديات الجزائر العاصمة وتمتد لغاية شهر أكتوبر المقبل، تهدف إلى توعية المواطنين والإجراءات الوقائية لمواجهة أضرارها، وذلك ضمن التدابير الوقائية للتصدي لانتشاره هذا النوع الخطير من البعوض في إطار التحضير لموسم الاصطياف 2020.