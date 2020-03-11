البليدة: الإطاحة بمختلس أموال منحة الطلبة الجامعيين

البليدة - أطاحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة بمختلس أموال منحة الطلبة الجامعيين بالبليدة على مدار ثلاث سنوات دراسية الأخيرة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان صادر عن هذه الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أنه في إطار مكافحة الظواهر الإجرامية وحماية المواطنين وممتلكاتهم، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للبليدة من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 34 سنة بتهمة اختلاس أموال عمومية.

وتعود حيثيات القضية - استنادا لذات المصدر- إلى معلومات متحصل عليها من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تفيد بوجود أحد موظفي إدارة الجامعة يقوم باختلاس أموال خاصة بمنحة الطلبة الجامعيين عن طريق التزوير في عملية الحجز في قوائم الطلبة وأرقام الحسابات البريدية الجارية، كما يقوم بحجز أسماء طلبة توقفوا عن الدراسة أو لم يجددوا ملفات الاستفادة من منحة التمدرس، وهذا بعد اختيارهم بعناية ودقة وحجز رقم الحساب البريدي الجاري الخاص به وليس حساب الطالب نفسه وهذا بحكم علمه بأنه لا يتم التحقق من تطابق رقم الحساب الجاري مع اسم ولقب الطالب أثناء عملية ضخ المنح في الحسابات.

وأوضح المصدر أن هذه العملية تمت في كل ثلاثي وعلى مدار ثلاث سنوات دراسية الأخيرة، ليتم توقفيه واقتياده إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة و إيداعه بالمؤسسة العقابية بالبليدة، أضاف المصدر.