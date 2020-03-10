تدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بتيزي وزو  

الجزائر - دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاثنين، ببلدية ذراع الميزان بولاية تيزي وزو، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه في "إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 مارس 2020، بمنطقة واد أرور، بلدية ذراع الميزان بولاية تيزي وزو/الناحية العسكرية الأولى، ثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع" .

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة- حسب نفس المصدر - "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة و(30) طلقة، كانت مخبأة على متن مركبة (01) لكل الميادين، وذلك خلال دورية استطلاع قرب الشريط الحدودي بإن أمناس/الناحية العسكرية الرابعة".

من جهة أخرى --يضيف نفس البيان -- "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/الناحية العسكرية السادسة، خمسة وعشرون (25) شخصا وحجزت ثلاثة (03) أجهزة كشف عن المعادن ومولدين (02) كهربائيين ومطرقة (01) ضغط، بالإضافة إلى مركبة (01) لكل الميادين وألف (1000) لتر من الوقود الموجهة للتهريب، فيما تم توقيف خمسة عشر (15) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان/الناحية العسكرية الثانية".