Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مستشفى بوفاريك بالبليدة: "المصابون الـ14 بفيروس كورونا "في حالة جيدة ويتماثلون للشفاء"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 13:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
مستشفى بوفاريك بالبليدة: &quot;المصابون الـ14 بفيروس كورونا &quot;في حالة جيدة ويتماثلون للشفاء&quot;

البليدة - أكد مدير مستشفى بوفاريك بالبليدة, رضا دغبوش, يوم الثلاثاء أن جميع المصابين ال 14 بفيروس كورونا الموجودون على مستوى هذا المستشفى "في حالة جيدة و يتماثلون للشفاء و ننتظر صدور نتائج التحاليل من معهد باستور" بالجزائر العاصمة.

وأوضح السيد دغبوش لـ/وأج أن "الحالات الايجابية ال 14 الذين استقبلهم المستشفى وتم في وقت سابق تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19) في حالة جيدة حاليا و يتماثلون للشفاء و ننتظر صدور نتائج التحاليل التي اجريت لهم قبل ثلاثة أيام من معهد باستور", مضيفا: "نتوقع الشفاء التام لهؤلاء المرضى قريبا".

وأضاف ذات المسؤول أن هؤلاء المرضى "مازالوا يخضعون للحجر الصحي بمستشفى بوفاريك في أحسن الظروف ومعنوياتهم جد مرتفعة ويتم تقديم لهم الرعاية اللازمة كما أنهم يتبعون نظام غذائي مدروس لرفع مناعتهم لمواجهة الفيروس".

اقرأ أيضا:     فيروس كورونا: دعوة المواطنين الى "تفادي" التنقل إلى الخارج

وكشف مدير المستشفى عن أنه "يتم إجراء تحاليل للحالات المؤكدة كل ثلاثة أيام و ذلك بمقتضى بروتوكول أقرته وزارة الصحة و يتم إرسالها لمعهد باستور بهدف المتابعة الجيدة لجميع الحالات".

وبالنسبة للحالات الثمانية المشتبه فيها, أعلن المتحدث عن ظهور النتائج "سلبية" لجميعها ما عدا حالة واحدة لطفل في السنتين من عمره لم تصدر نتائج تحليله بعد, مضيفا أنه تم مساء أمس الاثنين استقبال ثلاث حالات تم وضعهم في الحجر الصحي بعدما استدعاهم المستشفى للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمها, علما أن جميع الحالات المؤكدة وغير المؤكدة من محيط نفس العائلة المصابة بالفيروس.

من جهة أخرى, ناشد السيد دغبوش المواطنين ب"عدم إثارة الشكوك وتجنب التهويل خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي لأن معنويات المرضى جد مرتفعة ويتم التكفل الجيد بهم واحتفلنا معهم بعيد المرأة في أجواء عائلية ولا داعي لإحباطهم", كما قال.

وقال في هذا الصدد "المرضى في أحسن حال وهم بحاجة لدعم كافة الجزائريين ودعواتهم ولهذا يجب تجنب التهويل الذي لاحظناه عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الذي تأسف له المرضى كثيرا لأنهم يتابعون بدقة ما ينشر عنهم".

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 13:55
كلـمات مفتـاحيــة :
مستشفى بوفاريك بالبليدة: "المصابون الـ14 بفيروس كورونا "في حالة جيدة ويتماثلون للشفاء"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 13:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.10

سكيكدة: وضع المحافظ العقاري وأحد المستثمرين في السياحة تحت الرقابة القضائية

20.03.10

سوق أهراس: إنهاء مهام رئيس لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار بالمجلس الشعبي البلدي للخضارة

20.03.10

التنمية المحلية: إطلاق مخطط عمل استعجالي قريبا لفائدة مناطق الظل

20.03.10

مستشفى بوفاريك بالبليدة: "المصابون الـ14 بفيروس كورونا "في حالة جيدة ويتماثلون للشفاء"

20.03.10

أفغانستان: "أزمة حكم" جديدة وتأجيل لمفاوضات السلام مع حركة طالبان

20.03.10

وزير التجارة يبرز الدور الهام لجمعيات حماية المستهلك في نشاطات التوعية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.09

سيف الدين فتحون مصور فوتوغرافي شاب يروج لجمال "تيفاست" من خلال عدسة كاميرته

20.03.09

سوناطراك-ايني: التوقيع على اتفاق تسويق الغاز الجاف إلى غاية 2042

20.03.09

أمطار رعدية على العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الاثنين

20.03.09

"المرأة في المجتمع الترقي" موضوع معرض للصور الفتوغرافية بالجزائر

20.03.09

السودان: نجاة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال (تلفزيون)