مستشفى بوفاريك بالبليدة: "المصابون الـ14 بفيروس كورونا "في حالة جيدة ويتماثلون للشفاء"

البليدة - أكد مدير مستشفى بوفاريك بالبليدة, رضا دغبوش, يوم الثلاثاء أن جميع المصابين ال 14 بفيروس كورونا الموجودون على مستوى هذا المستشفى "في حالة جيدة و يتماثلون للشفاء و ننتظر صدور نتائج التحاليل من معهد باستور" بالجزائر العاصمة.

وأوضح السيد دغبوش لـ/وأج أن "الحالات الايجابية ال 14 الذين استقبلهم المستشفى وتم في وقت سابق تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19) في حالة جيدة حاليا و يتماثلون للشفاء و ننتظر صدور نتائج التحاليل التي اجريت لهم قبل ثلاثة أيام من معهد باستور", مضيفا: "نتوقع الشفاء التام لهؤلاء المرضى قريبا".

وأضاف ذات المسؤول أن هؤلاء المرضى "مازالوا يخضعون للحجر الصحي بمستشفى بوفاريك في أحسن الظروف ومعنوياتهم جد مرتفعة ويتم تقديم لهم الرعاية اللازمة كما أنهم يتبعون نظام غذائي مدروس لرفع مناعتهم لمواجهة الفيروس".

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وكشف مدير المستشفى عن أنه "يتم إجراء تحاليل للحالات المؤكدة كل ثلاثة أيام و ذلك بمقتضى بروتوكول أقرته وزارة الصحة و يتم إرسالها لمعهد باستور بهدف المتابعة الجيدة لجميع الحالات".

وبالنسبة للحالات الثمانية المشتبه فيها, أعلن المتحدث عن ظهور النتائج "سلبية" لجميعها ما عدا حالة واحدة لطفل في السنتين من عمره لم تصدر نتائج تحليله بعد, مضيفا أنه تم مساء أمس الاثنين استقبال ثلاث حالات تم وضعهم في الحجر الصحي بعدما استدعاهم المستشفى للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمها, علما أن جميع الحالات المؤكدة وغير المؤكدة من محيط نفس العائلة المصابة بالفيروس.

من جهة أخرى, ناشد السيد دغبوش المواطنين ب"عدم إثارة الشكوك وتجنب التهويل خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي لأن معنويات المرضى جد مرتفعة ويتم التكفل الجيد بهم واحتفلنا معهم بعيد المرأة في أجواء عائلية ولا داعي لإحباطهم", كما قال.

وقال في هذا الصدد "المرضى في أحسن حال وهم بحاجة لدعم كافة الجزائريين ودعواتهم ولهذا يجب تجنب التهويل الذي لاحظناه عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الذي تأسف له المرضى كثيرا لأنهم يتابعون بدقة ما ينشر عنهم".