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خنشلة: إيداع الأمين العام لبلدية قايس الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 09:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 64 مرات

خنشلة- أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قايس الابتدائية بخنشلة بإيداع الامين العام لبدية قايس الحبس المؤقت عن تهمة "التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية" حسبما أفاد به مساء يوم الاثنين مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس قام اليوم بإحالة أطراف قضية التزوير واستعمال المزور التي هزت بلدية قايس خلال الاسابيع الأخيرة أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة والذي استمع عشية اليوم إلى الامين العام وموظفتين بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية قايس بخصوص التهم الموجهة اليهم والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في عشرات البطاقات الرمادية الصادرة عن ذات الجماعة المحلية ليصدر أمرا بإيداع الامين العام لبلدية قايس الحبس المؤقت ووضع الموظفتين تحت التزامات الرقابة القضائية.

وكشف ذات المصدر أن الامين العام لبلدية قايس وفور صدور أمر إيداعه الحبس المؤقت أغمي عليه وتدهورت حالته الصحية ليتم تحويله الى المؤسسة الاستشفائية العمومية حيحي عبد المجيد بقايس تحت حراسة أمنية مشددة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 09:41
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خنشلة: إيداع الأمين العام لبلدية قايس الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 09:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 64 مرة   شارك

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