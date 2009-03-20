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الطارف: حجز أكثر من 5630 قرصا مهلوسا ببلدية بوحجار

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 18:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

الطارف - حجزت مصالح فرقة البحث و التدخل التابعة لمصالح الشرطة القضائية لولاية الطارف ببلدية بوحجار 5633 قرصا مهلوسا على متن سيارة سياحية ، حسبما علم اليوم الاثنين من أمن الولاية.

وأوضح المكلف بالاتصال بأمن الولاية أنه بناء على معلومات تفيد بمحاولة تسويق كمية كبيرة من المنتجات المهلوسة من طرف مشتبه به وهو مروج معروف في مجال بيع المخدرات فتحت مصالح الشرطة تحقيقا مكن من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة في حالة تلبس .

وأكد محافظ الشرطة الرئيسي محمد كريم لعبيدي أن "البضاعة" كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة المتورطين الذين ينحدرون من ولايتي الطارف و سوق أهراس ، مشيرا الى أنه بالإضافة للسيارة التي كانوا يستعملونها في تنقلاتهم و نقل هذه الكمية من المخدرات فإن مصالح الشرطة استرجعت كذلك مبلغا ماليا عبارة عن عائدات بيع المخدرات .

وبعد تقديم الموقوفين الثلاثة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بلدية بوحجار تم إصدار أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة الاتجار بالمخدرات، يضيف نفس المصدر.

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الطارف: حجز أكثر من 5630 قرصا مهلوسا ببلدية بوحجار
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 18:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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