الطارف: حجز أكثر من 5630 قرصا مهلوسا ببلدية بوحجار

وأوضح المكلف بالاتصال بأمن الولاية أنه بناء على معلومات تفيد بمحاولة تسويق كمية كبيرة من المنتجات المهلوسة من طرف مشتبه به وهو مروج معروف في مجال بيع المخدرات فتحت مصالح الشرطة تحقيقا مكن من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة في حالة تلبس .
وأكد محافظ الشرطة الرئيسي محمد كريم لعبيدي أن "البضاعة" كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة المتورطين الذين ينحدرون من ولايتي الطارف و سوق أهراس ، مشيرا الى أنه بالإضافة للسيارة التي كانوا يستعملونها في تنقلاتهم و نقل هذه الكمية من المخدرات فإن مصالح الشرطة استرجعت كذلك مبلغا ماليا عبارة عن عائدات بيع المخدرات .
وبعد تقديم الموقوفين الثلاثة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بلدية بوحجار تم إصدار أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة الاتجار بالمخدرات، يضيف نفس المصدر.