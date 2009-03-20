توقيف 7 أشخاص وضبط 10 مولدات كهربائية و17 مطرقة ضغط بتمنراست

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بتمنراست/ن.ع.6، سبعة (07) أشخاص وضبطت (10) مولدات كهربائية و(17) مطرقة ضغط و(07) أجهزة كشف عن المعادن كما أورده اليوم الاثنين بيان من وزارة الدفاع الوطني .

وأوضح ذات البيان أنه في إطار "محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 مارس 2020 بتمنراست/ن.ع.6، سبعة (07) أشخاص وضبطت (10) مولدات كهربائية و(17) مطرقة ضغط و(07) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(07) قناطير من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية".

وأضاف المصدر ذاته انه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت عناصر الدرك الوطني خلال عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان/ن.ع.2 وسكيكدة/ن.ع.5، تاجر مخدرات وحجزوا (123) كلغ من الكيف المعالج، فيما ضبط حرس السواحل بوهران/ن.ع.2، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ (41) كلغ".

من جهة أخرى، "أوقفت عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4، ثلاث (03) أشخاص كانوا على متن شاحنة مُحمّلة بـ (760) كلغ من مادة النحاس، في حين تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان" كما أكده بيان الوزارة.