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أمطار رعدية على العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الاثنين

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 16:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
أمطار رعدية على العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الاثنين

الجزائر - أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود و برد مرتقبة ابتداء من مساء اليوم الاثنين في العديد من الولايات الساحلية، مع درجة يقظة "برتقالية".

و أوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية بهذه النشرية الجوية الخاصة التي تمتد صلاحيتها الى غاية صباح يوم غد الثلاثاء هي جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق اهراس و قالمة و قسنطينة و ميلة.

و ستتراوح كميات الأمطار ما بين 25 و 35 مم محليا.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمطار رعدية على العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الاثنين
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 16:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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