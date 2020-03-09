أمطار رعدية على العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم الاثنين

و أوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية بهذه النشرية الجوية الخاصة التي تمتد صلاحيتها الى غاية صباح يوم غد الثلاثاء هي جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق اهراس و قالمة و قسنطينة و ميلة.
و ستتراوح كميات الأمطار ما بين 25 و 35 مم محليا.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود و برد مرتقبة ابتداء من مساء اليوم الاثنين في العديد من الولايات الساحلية، مع درجة يقظة "برتقالية".
و أوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية بهذه النشرية الجوية الخاصة التي تمتد صلاحيتها الى غاية صباح يوم غد الثلاثاء هي جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق اهراس و قالمة و قسنطينة و ميلة.
و ستتراوح كميات الأمطار ما بين 25 و 35 مم محليا.