الشلف: توقيف ثلاث أشخاص في قضية الاعتداء على أساتذة بأولاد فارس

وأوضح البيان أن فرقة الدرك الوطني بذات البلدية أوقفت ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، مشتبه فيهم في قضية الاعتداء "الخطير" على أساتذة بمتوسطة "زيان بروجة" بواسطة السلاح الأبيض.
وتعود وقائع القضية - استنادا لذات المصدر - حين تنقل أربع أساتذة بالمتوسطة السالفة الذكر قصد تناول وجبة الغذاء بحي المدينة الجديدة ببلدية الشطية (7 كلم شمال الشلف)، ليقوم تلميذ من نفس المتوسطة رفقة أصدقائه بالاعتداء عليهم بواسطة خنجر.
وأسفرت هذه الحادثة عن تلقي أحد الأساتذة لطعنة على مستوى البطن فيما أصيب باقي الأساتذة بكدمات وجروح ليلوذ بعدها الفاعلون إلى وجهة مجهولة.
وبعد أن تم توقيف المشتبه فيهم (أعمارهم ما بين 16 إلى 29 سنة) أحيلوا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الذي أحال بدوره القضية على قاضي التحقيق، حيث تم إيداع اثنين منهم الحبس الاحتياطي ووضع تحت الرقابة القضائية المشتبه به القاصر.