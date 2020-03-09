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ميناء تنس بالشلف: الترخيص برسو سفينة أجنبية بعد التأكد من عدم إصابة طاقمها بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 11:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
ميناء تنس بالشلف: الترخيص برسو سفينة أجنبية بعد التأكد من عدم إصابة طاقمها بفيروس كورونا

الشلف- رخصت مصالح الصحة بولاية الشلف أمس الأحد, برسو السفينة الأجنبية التي دخلت المياه المحاذية لميناء تنس, و ذلك بعد فحص طاقمها والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا, حسبما علم يوم الاثنين من مديرية الصحة.

وأوضح لـ/وأج رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة, نصر الدين بن كرطالية, أن الفرقة المكلفة بالمعاينة الصحية للوقاية من فيروس كورونا رخصت أمس الأحد للسفينة الأجنبية الراسية بالمياه المحاذية لميناء تنس بدخول الميناء, بعد التأكد من عدم إصابة طاقمها الصيني (19 شخصا) بفيروس كورونا.

وكانت هذه السفينة الأجنبية قد حلت بالمياه الإقليمية المحاذية لميناء تنس منذ الفاتح مارس ولم يسمح لها بالرسو إلا بعد فحص طاقمها, الذي حال سوء الأحوال الجوية دون الوصول إليه إلى غاية أمس الأحد.

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وحسبما استفيد لدى ذات المصدر فإن هذه السفينة كانت قد انطلقت من ميناء أوغوستا جنوب إيطاليا محملة بمواد كيمياوية لصالح إحدى الشركات بالجزائر.

كما أشار ذات المسؤول إلى الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من اصابة عمال الميناء بهذا الفيروس, على غرار إلزامهم بوضع الكمامات ولبس القفازات وكذا تسخير فرق لمعاينة جميع السفن الأجنبية القادمة إلى ميناء تنس.

آخر تعديل على الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 11:20
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ميناء تنس بالشلف: الترخيص برسو سفينة أجنبية بعد التأكد من عدم إصابة طاقمها بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 11:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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