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سيدي بلعباس: هلاك شخصين وإصابة ثمانية آخرين في حادث مرور

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 10:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

سيدي بلعباس ـ لقي شخصان حتفهما فيما أصيب ثمانية آخرين بجروح في حادث مرور وقع ليلة يوم السبت بسيدي بلعباس حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع إثر اصطدام عنيف ما بين سيارتين نفعيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 13 ببلدية العمارنة (دائرة سيدي لحسن) ما تسبب في هلاك شخصين بعين المكان.

وأشار ذات المصدر إلى أنه تم نقل جثتي الضحيتين وهما رجل يبلغ من العمر 44 سنة وطفلة في الثامنة من العمر إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد القادر حساني في حين تم نقل المصابين الثمانية من بينهم 4 نساء و3 أطفال ورجل إلى مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الصحية.

وقد فتحت من جهتها المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ظروف هذا الحادث.

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سيدي بلعباس: هلاك شخصين وإصابة ثمانية آخرين في حادث مرور
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 10:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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